‘Micareta São Paulo 2023′ vai levar trios elétricos ao Sambódromo pela primeira vez

A segunda edição do Micareta São Paulo já tem data marcada. Este ano, o carnaval fora de época será realizado no Sambódromo do Anhembi, de 8 a 10 de junho. As cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte foram escaladas para abrir o primeiro dia de folia, que será na quinta-feira, 8, feriado de Corpus Christi.

Já na sexta-feira, 9, é a vez de Daniela Mercury, Gloria Groove e Alinne Rosa. Encerrando a festa, no sábado, 10, Pabllo Vittar, Lexa, Timbalada e Claudia Leitte - que fará dobradinha, se apresentando em dois dias do evento, uma das novidades deste ano. A outra é que pela primeira vez, a cidade do samba vai receber atrações em trios elétricos.

“Eu estou animada demais para subir mais uma vez no trio! Todos os meus shows tem um significado único para mim, porque cada canto desse país me traz algo especial. E, fazer mais uma vez a Micareta São Paulo me reenergiza, vendo aquela imensidão no meio da cidade de pedra, que nunca dorme, animada, pulando, cantando, até cansar! A gente é massa demais e vamos botar pra ferver! SP que nos aguarde!”, disse Claudinha, que fará dois shows na festa.

Quem também está ansiosa para retornar ao evento é a cantora Pabllo Vittar. “Segundo ano consecutivo de Micareta São Paulo, estou animada. Com certeza para esta edição faremos um show único, e claro, com muita música do meu novo álbum Noitada. Vai ser especial”, comenta a artista.

Claudia Leitte. Foto: Nara Fassi

Em 2022, mais de 15 mil pessoas por dia no evento

A primeira vez que São Paulo recebeu a festa foi em 2022 e foram mais de 15 mil pessoas por dia no evento. A expectativa para este ano é um crescimento de 50%, com a festa sendo realizada dentro do Sambódromo.

Continua após a publicidade

“A Micareta foi muito bem recebida pelo público paulista e por pessoas de diversas regiões do país. Ano passado, recebemos turistas de todos os cantos do Brasil. Para este ano, estamos preparando uma edição ainda mais grandiosa. A estrutura que estamos montando vai oferecer para os foliões uma festa com muito conforto e uma experiência única. Será uma noite histórica com o Sambódromo recebendo trios elétricos pela primeira vez. Vamos levar a energia do carnaval baiano para o coração do carnaval paulista”, adiantou André Magal, sócio da San Sebastian, empresa responsável pela produção da Micareta São Paulo, que neste ano teve o lineup exibido na Times Square - foi o primeiro festival brasileiro a aparecer no telão do famoso ponto turístico de Nova York.

O público também vai acompanhar os sets dos DJs que se apresentam no Pavilhão Eletrônico. A programação do espaço será divulgada em breve. Os shows podem ser assistidos de dois espaços: Circuito Total e Lounge Popline. O ingresso do Circuito garante abadá, acesso ao corredor da folia nos blocos, acesso ao Lounge Popline e ao Pavilhão das festas eletrônicas.

Já o Lounge Popline vai ocupar também a arquibancada do Sambódromo e vai oferecer aos foliões uma visão privilegiada para ver os shows dos trios. A Micareta São Paulo também terá uma área comum com praça de alimentação e parques. Os foliões do Circuito e do Lounge têm acesso à área comum. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento.

A festa vai começar sempre às 12h e o encerramento, às 23h - no circuito da folia. Já a programação do Pavilhão Eletrônico tem início após o fim dos shows nos trios elétricos e termina às 7h.