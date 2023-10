Michael Jackson no Morumbi em 1993: relembre setlist, fotos e detalhes do show que completa 30 anos

Michael Jackson fez um show marcante no estádio do Morumbi em 15 de outubro de 1993, há 30 anos. Após oito minutos de atraso, às 21h38, subiu ao palco e ficou quase dois minutos sem dizer nada, como fazia à época. A música, enfim, começou, mas “ninguém ouviu nada. Sua voz foi abafada pelos instrumentos”, destacava o Estadão na ocasião.

Apesar dos perrengues, os fãs puderam se encantar com o show de luzes e fogos, além de dois telões nas laterais do palco que permitiam uma melhor visualização do rei do pop. Consta que, faltando menos de uma hora para o show, ainda havia mais de 20 mil ingressos que não tinham sido vendidos.

Brasil, São Paulo, SP, 15/10/1993 VIDA& O cantor Michael Jackson em apresentação no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Foto: Epitácio Pessoa/AE Contato: 08.108.03 Foto: AE / AE

As entradas para os shows no Brasil foram vendidas em lojas da rede C&A a partir de 20 de setembro de 1993. Os preços variavam de Cr$ 1,8 mil (cruzeiros) a Cr$ 6 mil, dependendo do setor - um valor significativo para a época (o salário mínimo era de cerca de Cr$ 12 mil).

Sucessos atemporais como Thriller, Billie Jean, Smooth Criminal e Black Or White, além de Dangerous, que dava nome à turnê, estiveram no repertório. O artista encerrou a apresentação com Heal the World.

Michael Jackson fazia uma turnê turbulenta, chegando a cancelar shows que faria na Ásia e na África do Sul. Meses antes, também tinham vindo à tona acusações de abuso sexual contra um menino de 13 anos.

Brasil, São Paulo, SP, 17/10/1993 VIDA& O cantor Michael Jackson em apresentação no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Foto: Epitácio Pessoa/AE Contato: 08.108.03 Foto: AE / AE

Dias depois, em uma crônica, o jornalista Miguel de Almeida descrevia no Estadão: “A passagem de Michael Jackson pelo Brasil deixou um saldo curioso, e dos mais estranhos: desmaios, atropelamento, vigília, exigências e histerismo no ar. Alguém poderia anotar ao lado outra lista de coisas esdrúxulas, como visita a uma fábrica de brinquedos, uma subida na montanha-russa e dois espetáculos polêmicos em qualidade”.

Além desta ocasião, Michael Jackson esteve outras duas vezes no Brasil. A primeira foi em 1974, quando ainda fazia parte do Jackson 5, e chegou a se apresentar na TV Tupi. A outra ocorreu em 1996, quando veio ao Rio de Janeiro e à Bahia para gravar cenas do clipe They Don’t Care About Us (clique aqui para relembrar).

Atropelamento

Outro ponto que chamou atenção à época foi o atropelamento de quatro pessoas por um Ford Furglaine da produção de Michael, entre elas, dois adolescentes, cujo pai acusou os organizadores de omissão de socorro. Inicialmente, a assessoria do cantor afirmou que Jackson sequer teve conhecimento do fato. Posteriormente, a versão foi mudada, com a informação de que ele não apenas soube, como teria ficado irritado e cogitado reduzir as suas saídas do hotel, que causavam furor.

Fotos do show de Michael Jackson no Brasil em 1993

Setlist do show de Michael Jackson no Brasil em 1993

