Miley Cyrus revela rotina extenuante de trabalho durante ‘Hannah Montana’

Miley Cyrus tinha uma rotina extenuante de trabalho durante o período em que interpretou Hannah Montana, na série homônima do Disney Channel.

Na parte 12 de I Used to Be Young, nome da série de vídeos curtos do TikTok, em que Miley relembra fatos da sua vida, a cantora relê a agenda de uma sexta-feira e detalha como a rotina de trabalho, durante os seus 12, 13 anos de idade, chegava a ultrapassar um “expediente” de 12 horas por dia.

Miley conta que o seu dia começaria por volta das 5h30, com maquiagem em seu hotel. O dia seria completado por entrevistas para a divulgação do seu trabalho, com primeiro compromisso marcado para 7h da manhã. A agenda terminaria somente às 18h. Para o dia seguinte, Miley teve compromissos entre 7h da manhã e 19h30.

O domingo seria o seu único dia de folga, mas com uma viagem no meio. Na segunda-feira, a artista precisava estar em casa para dar continuidade às gravações de Hannah Montana. “Eu posso ser um monte de coisas, mas preguiçosa não é uma delas”, comentou a artista.

Miley Cyrus trabalhou em Hannah Montana entre 2006 e 2011. Atualmente, a cantora está trabalhando na divulgação do seu oitavo álbum de estúdio, o Endless Summer Vacation.