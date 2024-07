Milton Nascimento usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 3, para confirmar sua presença em todos os shows de Paul McCartney no Brasil. “Enquanto ele estiver na América do Sul, nós vamos”, brincou. Os ingressos foram um presente de seu filho, Augusto Nascimento.

O filho do cantor ainda perguntou se o pai estava cansado e questionou se Milton não gostaria de fazer uma apresentação também. Na publicação, o artista usa uma blusa e um boné dos Beatles e um crachá da área vip de outro show de Paul McCartney. O cantor e compositor nunca escondeu a admiração pela banda britânica. No ano passado, McCartney já havia vindo ao país, e Milton marcou presença no espetáculo, além de conseguir uma foto com o ídolo.

Milton Nascimento ao lado de Paul McCartney em bastidor de show do ex-Beatle no Brasil Foto: MJ Kim/MPL Communications|Instagram/@miltonbitucanascimento

“Eu e meu pai tivemos a chance de conhecer o nosso ídolo juntos. E foi mágico vê-lo, pela primeira vez, na posição de fã. Saindo do camarim com os mesmos olhos brilhantes que as pessoas sempre olham para ele em todos os lugares”, relatou Augusto, sobre o momento da foto.

O ex-beatle irá fazer três shows da Got Back Tour no Brasil, dois em São Paulo, nos dias 15 e 16 de outubro, e um em Florianópolis, no dia 19 de outubro.