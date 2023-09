Mingau: Tudo que já se sabe sobre o ataque ao baixista do Ultraje a Rigor

Na noite deste sábado, 3, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave. Marcelo Russo, delegado responsável pelo caso, trouxe atualizações sobre o avanço das investigações em entrevista ao programa Brasil Urgente, apresentado por Datena na Band.

O ataque ocorreu por volta das 23h, quando Mingau dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. Criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave com UTI fornecida pela empresa de táxi aéreo Air Jet.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 5, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio. Ele deve permanecer sedado por, pelo menos, quatro dias, enquanto realiza um tratamento para controlar a pressão do crânio.

Os profissionais evitam dar um prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e dizem que, atualmente, fazem um tratamento visando evitar complicações. O estado de saúde ainda é considerado grave e ele permanece na UTI.

A família de Mingau expressou sua gratidão pelo auxílio médico qualificado e pelo apoio de amigos e fãs nesse momento difícil. “Familiares e amigos do músico Mingau agradecem a todos pelo auxílio nos atendimentos médicos qualificados que fizeram toda a diferença para ele sobreviver - tanto em Paraty, como no voo e em São Paulo, liberação de helicóptero, viagem para a capital paulista, além de amigos e fãs que estão ajudando com mensagens de força e carinho”, disseram os familiares para o site Notícias da TV.

A investigação policial resultou na prisão de um suspeito, que estava em posse de uma arma de fogo e grande quantidade de drogas. O delegado responsável pelo caso informou que a arma apreendida era compatível com o calibre das balas encontradas no local da tentativa de assalto, e identificou outras três pessoas como possíveis envolvidas na ação criminosa

Continua após a publicidade

A investigação policial resultou na prisão de um suspeito pelo envolvimento no ataque a tiros que atingiu Mingau; ele estava em posse de uma arma de fogo e grande quantidade de drogas Foto: Reprodução de vídeo/ Rede Globo RJ1

“É compatível com o calibre de um projétil e 3 estojos que nós encontramos no local da tentativa de homicídio do integrante da banda Ultraje a Rigor. Então, também conseguimos, através dessa prisão e de outras informações, fechar o quebra-cabeça na autoria com mais 3 elementos já identificados e qualificados”, disse ao Brasil Urgente.

Mingau estava em Paraty a trabalho, administrando sua pousada na cidade. No último boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, foi informado que o paciente continua internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e mantido sob ventilação mecânica. O quadro clínico dele permanece grave.