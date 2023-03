Moda concorreu com música no Lollapalooza Brasil 2023; veja looks

Além dos shows programados pelo festival, fora dos palcos outro espetáculo aconteceu nos gramados do Autódromo de Interlagos. E isso não é de hoje: a moda faz parte de muitos daqueles que se organizam para os festivais de música ao redor mundo.

Espectadores do Lollapalooza Brasil 2023 capricharam quando o assunto foi moda. Foto: Ana Lourenço/Estadão

“Os looks de festivais já eram algo importante lá fora, e agora graças a deus começou a vir para o Brasil. É uma liberdade. Você poder vestir o que você quer vestir, sem medo das pessoas julgarem. É libertador”, declara o artesão Bruno Viniy, de 36 anos.

Ele faz questão de produzir com antecedência as próprias peças que veste em festivais. E o clima pouco importa. “Eu tenho um lema: que a gente tem que sustentar o look. Então ele é todo planejado e independentemente se fizer sol, frio, chuva, você tem que sustentar”, diz.

Assim como ele, muitos participantes mostram o talento na costura para fazer peças exclusivas. Seja um detalhe divertido que faz com que roupa tenha personalidade ou o look completo.

Espectadores do Lollapalooza Brasil 2023 capricharam quando o assunto foi moda. Foto: Ana Lourenço/Estadão

A recém-formada em moda, Luiza Machado, de 25 anos, é uma delas. “Eu acredito que a moda transmite o que a gente está sentindo. É uma forma que a gente pode se expressar. E o legal do festival é exatamente isso: você pode criar, ninguém vai te julgar e você pode ser realmente quem você é. A beleza do festival, da moda do festival é exatamente isso”, diz.

Continua após a publicidade

O estilo do festival dita um pouco a linha das roupas, assim como os artistas escalados para o dia. João Rock, como o nome diz, pede por looks mais roqueiros, Coachella, em Los Angeles, tem uma pegada mais folk e finalmente o Lollapalooza, que é uma mistura dos dois.

Espectadores do Lollapalooza Brasil 2023 capricharam quando o assunto foi moda. Foto: Ana Lourenço/Estadão

Na sexta-feira, dia em que Billie Eilish tocou no festival, era comum ver pessoas com roupas remetendo a clipes ou no tom de cores que a cantora gosta. O estudante Pedro Café, de 19 anos, se inspirou em uma calça que a cantora usou e fez uma para ele com a ajuda de sua avó. “Eu queria algo que ia ser icônico, que não ia ter ninguém igual. E quando eu vi a Billie, minha artista favorita, com uma calça dessas, eu fui na onda”, conta.

Espectadores do Lollapalooza Brasil 2023 capricharam quando o assunto foi moda. Foto: Ana Lourenço/Estadão

Já o estilista Luka Rodrigues, de 27 anos, se inspirou em Lil Nas X. “Eu creio que é uma forma de você se expressar, expressar o que você ama, o que você deseja. Ou alguém que você queira representar ou até mesmo falar sem precisar dizer nada. Pra mim a moda é essencial e por isso eu amo esse festival”, afirma.

Espectadores do Lollapalooza Brasil 2023 capricharam quando o assunto foi moda. Foto: Ana Lourenço/Estadão

Outros, aproveitam o talento para afirmar uma posição política. “O meu look representa a questão da sustentabilidade porque eu juntei todas as minhas calças jeans e fiz essa combinação”, disse o supervisor Caique Figueiredo, de 25 anos.

Continua após a publicidade

“No festival, a moda é extremamente importante porque ela fala muito de comportamento. E o Lolla é sobre comportamento das pessoas, a relação entre pessoas e o público”, opina.

Aqueles que não têm talento para se arriscar com um look mais ousado apostam em fantasias.

Espectadores do Lollapalooza Brasil 2023 capricharam quando o assunto foi moda. Foto: Ana Lourenço/Estadão

É o caso da dupla Alexandre Guedes, de 43 anos, e Leandro Rubio, de 34. Os amigos vieram ao Lolla vestidos de alien e garrafa de cerveja, respectivamente.

“Cada ano a gente tenta trazer uma coisa diferente. Já que não conseguimos ser estilosos, a gente vem ridículo”, brincou Guedes. “O nosso foco é o divertimento”.

Espectadores do Lollapalooza Brasil 2023 capricharam quando o assunto foi moda. Foto: Ana Lourenço/Estadão