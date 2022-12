Morre a cantora e compositora Shirley Eikhard, aos 67 anos

Morreu na última quinta-feira, 15, em decorrência de complicações de um câncer, a cantora e compositora Shirley Eikhard, que teve suas músicas cantadas por nomes como Cher, Emmylou Harris, Anne Murray e Chef Atkins e escreveu a música Something to Talk About, vencedora do Grammy em 1991 na voz de Bonnie Raitt.

Ela estava internada no Headquarters Health Care Center em Orangeville, Ontario, no Canadá, e a morte foi confirmada por seu assessor, Eric Alper.

Raitt, cuja música ficou 20 semanas no Top 100 da Billboard, chegando à 5.ª colocação, lamentou a morte de Eikhard no Twitter, se dizendo profundamente triste: “Serei eternamente grata por nossa bela conexão e amizade”.

Shirley Eikhard lançou 18 álbuns entre 1972 e 2021, e aprendeu sozinha a tocar violão, piano, baixo, bateria, percussão, saxofone, banjo e bandolim.