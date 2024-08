O violoncelista brasileiro Antonio Meneses, um dos mais importantes artistas de sua geração, com carreira que o levou aos principais palcos do mundo, morreu neste sábado, 3, em Basel, na Suíça, aos 66 anos. Ele estava afastado dos palcos desde junho, após ser diagnosticado com gliobastoma multiforme, um tipo agressivo de tumor cerebral, e recebia cuidados paliativos.

Nascido no Recife e criado no Rio, Meneses mudou-se ainda cedo para a Europa, onde estudou com Antonio Janigro e venceu as duas competições mais importantes da cena clássica, o Concurso de Munique e o Concurso Tchaikovsky. Em seguida, gravou com Herbert von Karajan e a Filarmônica de Nova York, dando início a uma carreira que fez dele referência em seu instrumento.

Antonio Meneses morre aos 66 anos. Na foto, o violoncelista dá masterclass gratuita para estudantes de música na Sala São Paulo, em 2010. Foto: Clayton De Souza/Estadão

O músico deixa uma série de gravações, que refletem a multiplicidade de seu talento – além de atuar como solista à frente de grandes orquestras, fez da música de câmara sua especialidade, tocando e gravando com artistas como Maria João Pires e Menahem Pressler. Foi também grande defensor da música brasileira, inclusive encomendando obras que ampliaram o repertório do instrumento.

Em atualização