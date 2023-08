Nota informando morte de rapper Lil Tay, de 14 anos, é falsa, diz jovem; entenda caso

Uma nota publicada na última quarta-feira, 9, informava que a jovem rapper e influenciadora digital Lil Tay havia morrido aos 14 anos. A jovem, no entanto, negou a informação em comunicado enviado pela família ao site TMZ.

O comunicado, que havia sido anexado pelo Estadão na reportagem, foi compartilhado no Instagram da artista, mas já está fora do ar. Ele informava também a morte do irmão dela, Jason Tian, 19. Segundo Tay, ele também está vivo.

“É com pesar no coração que compartilhamos a notícia devastadora que a nossa querida Claire morreu repentina e tragicamente”, dizia a nota. “Nós não temos palavras para expressar esta insuportável perda e indescritível dor. Este ocorrido foi totalmente inesperado e nos deixou em choque. A morte de seu irmão acrescenta uma dor ainda mais profunda”.

Rapper Lil Tay morre aos 14 anos Foto: Reprodução/Instagram/@liltay

Já nesta quinta-feira, 10, no entanto, a jovem disse: “Eu quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou completamente de coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer.

“Minha conta do Instagram foi comprometida por terceiros e usada para espalhar desinformação e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até meu nome estar errado. Meu nome legal é Tay Tian, não ‘Claire Hope’”, explicou.

De acordo com o TMZ, ainda não está claro por que Lil Tay demorou mais de 24 horas para esclarecer a situação, recuperar sua conta e retirar a publicação do ar.

A influenciadora ganhou fama no Instagram em 2018, aos 9 anos. Ela viralizou com suas músicas de rap e vídeos de ostentação, acompanhada de notas de dinheiro e carros caros.

Desde então, a artista passou por algumas polêmicas familiares, como uma batalha de custódia entre os pais. Em 2021, seu irmão, Jason, chegou a criar uma campanha de financiamento no portal GoFundMe, alegando que o pai de Tay teria abusado a filha física e mentalmente.

Lil Tay afirma que está viva após post confirmando morte. Foto: Reprodução/Instagram/@liltay

Lil Tay não postava em suas redes sociais há 5 anos.

“Durante este período de imensa tristeza, nós pedimos gentilmente por privacidade enquanto nós passamos pelo sofrimento desta dor esmagadora, pois as circunstâncias das mortes de Claire e de seu irmão ainda passam por investigações”, afirmava a nota, que acreditava-se ter sido publicada pela família.

“Claire para sempre ficará em nossos corações, sua ausência deixa um vazio insubstituível que será sentido por todos que a conheciam e a amavam.”

O ex-empresário de Tay, Henry Tsang, não confirmou ou negou a morte da artista. “Dadas as complexidades das circunstâncias atuais, estou em um ponto em que não posso confirmar ou descartar definitivamente a legitimidade da declaração emitida pela família”, teria dito ao portal The Daily Beast. A polícia de Los Angeles também foi procurada pela imprensa norte-americana e, segundo o The Mirror, não há registros policiais da morte dos irmãos.

O site estadunidense The Sun também procurou Christopher Hope, pai de Tay e Jason, que se recusou a comentar.