Morre Canisso, 57 anos, baixista dos Raimundos

José Henrique Campos Pereira, o Canisso, baixista que ajudou a fundar os Raimundos, uma das principais bandas de rock do país nos anos 90, morreu na manhã desta segunda-feira. A informação foi confirmada pelo empresário e pela família nas redes sociais do artista. A causa da morte ainda não foi divulgada. “Ele sofreu um acidente em casa devido a um desmaio e não resistiu, mas não sei mais do que isso”, disse também Digão, ex-parceiro de grupo.

Canisso antes de show dos Raimundos no Credicard Hall, em 2000 Foto: J.F.DIORIO / ESTADÃO

Canisso teria sofrido um acidente em casa e logo depois levado ao hospital, mas não resistiu. Em sua página oficial, está escrito que ele “sofreu uma queda decorrente de um desmaio”. Duas horas após a primeira postagem, uma nova mensagem comunicava a morte. “Canisso faleceu às 11:30 13/03/2023″. O último post do artista no Instagram refere-se a uma despedida feita após um show em uma casa de rock de Santa Catarina chamada Tortuga Underground. Ele havia tocado com a banda Sigma no sábado, dia 11. “Valeu, Faísca. Grande noite na melhor casa do oeste de SC. Tortuga Raaarr”, escreveu .

Canisso nasceu em 9 de dezembro de 1965. Como baixista original da banda Raimundos, gravou os principais discos do grupo ao lado de Digão e Rodolfo. Em 2002, com a cisão da banda, ele saiu dos Raimundos e foi tocar com Rodolfo na Rodox. Em 2007, voltou ao grupo e fez turnês com Digão.