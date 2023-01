Morre Carlos Colla, autor de músicas de Roberto Carlos e Leandro & Leonardo

Um dos compositores mais importantes da música popular brasileira de longo alcance, Carlos Colla morreu nesta sexta, 13, aos 78 anos, no Rio de janeiro. Ela dele, por exemplo, Falando sério, uma de suas parcerias com Maurício Duboc, gravada por Roberto Carlos. Seus sucessos foram gravados também por Fafá de Belém (Meu disfarce), o grupo porto-riquenho Menudos (Hoje a noite não tem luar, também registrada depois pela Legião Urbana). Ao todo, foram mais de duas mil músicas gravadas por artistas brasileiros, sendo mais de 40 delas por Roberto Carlos.

Carlos Colla Foto: Acervo Estadão

Carlos Colla sofreu uma parada respiratória em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos. Ele passou, na última terça-feira, por uma cirurgia para tratar dois aneurismas na aorta abdominal. Nascido em Niterói, em 1944, Colla, filho de imigrantes italianos, começou a compor cedo, aos 14 anos, e logo começou sua longa trajetória ao lado do amigo Maurício Duboc. Foi depois de uma apresentação no Canecão que a dupla conheceu Roberto Carlos, e foi Roberto quem pediu uma canção dos dois para gravar. Os dois entregaram ao rei então, um tempo depois, as músicas A Namorada e Negra, que Roberto registrou nos LPs de 1971 e 1972.

Pede a Ele, de Carlos Colla e Ed Wilson, foi gravada por Tim Maia: