Morre David Johansen, vocalista do New York Dolls, aos 75 anos

Nascido como David Roger Johansen em 9 de janeiro de 1950, em Nova York, o astro foi criado em uma família católica, e cresceu fã de poemas, blues, Janis Joplin e Otis Redding. Começou a carreira como cantor no final dos anos 1960, e fundou o New York Dolls em 1971. O grupo lançou somente dois discos de estúdio: o primeiro, com o nome do grupo, em 1973, e o segundo, Too Much Too Soon, no ano seguinte.

Ao lado de outras bandas como The Velvet Underground e The Stooges, o New York Dolls foi um dos precursores do punk. O estilo da banda — cabelos despenteados, roupas ‘femininas’ e muita maquiagem — inspirou o movimento glam, que montou residência no heavy metal uma década mais tarde, com bandas como Faster Pussycat e Mötley Crüe.