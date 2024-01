Morre Greg Wilson, vocalista e guitarrista da banda Blues Etílicos, aos 60 anos

“Greg Wilson acaba de fazer a passagem para o outro plano. Todos da banda sentem muito, bem como todos que o conheceram. Lutou contra o câncer com espírito elevado, como um verdadeiro guerreiro”, diz a publicação.

“Subiu no palco conosco até dezembro último, apesar das inúmeras dificuldades. Bacharel em Música pela Universidade do Arkansas, era um guitarrista de estilo próprio e elaborado, bem como um cantor único no segmento do blues brasileiro. Todo nosso sentimento para a família Wilson e para sua esposa Claudinha, que também tem sido uma guerreira e uma companheira exemplar nessa jornada”, completa.