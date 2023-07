Morre Leny Andrade, um dos grandes nomes da bossa nova e do jazz, aos 80 anos

A cantora Leny Andrade, um dos grandes nomes do jazz brasileiro e bossa nova, morreu na manhã desta segunda-feira, 24. Ela tinha 80 anos. O anúncio foi feito no Instagram da artista.

Leny morreu no mesmo dia em que outra grande cantora brasileira também associada à bossa nova: Doris Monteiro (confira aqui a reportagem).

“A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor”, diz a publicação, que também indica atualização com dados do velório em breve.

No último dia 12 de junho, Leny foi internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas de Jacarepaguá com quadro de insuficiência respiratória. Após exames, foi constatada uma pneumonia. Em 27 do mesmo mês ela recebeu alta e voltou para casa.

Ela era amiga de Tony Bennet, o dono da voz emblemática da música americana que morreu na última sexta-feira, 24. O cantor chegou até a desenhá-la.

Vida e carreira de Leny Andrade

Leny Andrade nasceu no Rio de Janeiro, no dia 26 de janeiro de 1943. Ela aprendeu a tocar piano com sua mãe e a música esteve presente em sua vida desde muito cedo.

Aos 9 anos, ela cantou Risque, de Ary Barroso, no programa Clube do Guri. Recentemente, em um post no Instagram, ela escreveu: “O violonista e o apresentador do programa levaram um grande susto quando pedi essa música, afinal eu era uma criança…”.

Aos 15 anos, ela começou a se apresentar profissionalmente - a estreia foi como crooner da orquestra de Permínio Gonçalves.

A cantora Leny Andrade em 1961, época do lançamento de seu primeiro disco Foto: Arquivo Nacional/Divulgação

Ela participou de programas de calouros em rádio e cantou na noite (no Bacará e no Bottle’s Bar - com Sérgio Mendes e Trio -, entre outros locais). Seu seu primeiro LP, A Sensação, foi lançado em 1961. E o sucesso veio em 1965, com o espetáculo Gemini V, com Pery Ribeiro e o Bossa Três. O show foi no Porão 73, onde também foi gravado um disco ao vivo. Outros dois discos do show seriam gravados depois - um deles, no México.

A aproximação com a bossa nova ajudou na construção de sua fama internacional. Ela foi convidada a se apresentar no La Noche Club, que pertencia a Astor Piazzolla, em Buenos Aires, entre outros palcos.

A cantora, que estudou no Conservatório Brasileiro de Música, morou no México por cinco anos, onde se tornou popular, nos Estados Unidos e em países europeus.

Entre seus maiores sucessos estão Batida diferente e Estamos aí. Também foi presença constante no Beco das Garrafas, reduto da bossa nova no Rio de Janeiro na primeira metade da década de 1960, onde se apresentavam, entre outros, nomes como Elis Regina, Lennie Dale, Jorge Ben Jor e Wilson Simonal.

Ao longo de sua carreira, Leny lançou 34 discos, ganhou o Grammy Latino em 2007 e dividiu o palco e gravou álbuns com artistas como Paquito D’Rivera, Luiz Eça, Dick Farney, João Donato, Eumir Deodato e Francis Hime.

Um de seus álbuns de destaque é o que gravou ao lado do pianista e arranjador Cesar Camargo Mariano. Nós foi lançado em 1993 e tinha músicas como Da Cor do Pecado, Triste e A Ilha.

Leny gravava discos com frequência, alguns temáticos, como os que dedicou às composições de Altay Velloso (2002), Ivan Lins e Vitor Martins (2015) e Roberto Carlos (2018).

Em 2008, Leny Andrade se apresentou no Village Vanguard, em Nova York, e recebeu comentários elogiosos de Stephen Holden, crítico do New York Times. Ele destacou sua capacidade de improviso e disse que a cantora era um misto de Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald da bossa nova.

No começo 2019, já com a saúde debilitada, Leny se mudou para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro onde recebida a atenção de dois cuidadores. A partir daí, fez apresentações esporádicas. Solteira, Leny não teve filhos.

No mesmo ano, artistas como João Donato, Joyce Moreno, Ivan Lins, Marcos Valle, Carlos Lyra e Gilson Peranzetta fizeram um show no Blue Note do Rio de Janeiro com renda revertida para Leny.

Sua última gravação, o single Por Causa de Você, canção de Tom Jobim e Dolores Duran, foi lançada no começo de 2023. A música fazia parte de um novo álbum que Leny gravaria na companhia do pianista Gilson Peranzetta, mas a cantora não teve condições de saúde de levar o projeto adiante.