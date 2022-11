Morre o cantor e compositor italiano Nico Fidenco, aos 89 anos

Publicidade

ANSA - Morreu durante a madrugada deste sábado, 19, aos 89 anos, o cantor e compositor italiano Nico Fidenco, informam os familiares. A causa do falecimento não foi informada, apenas que ele ocorreu em Roma.

Além de canções para álbuns, o italiano era conhecido por criar trilhas sonoras para filmes de sucesso no país.

Os principais sucessos explodiram nos anos 1960, como Legata a un granello di sabbia, considerado o primeiro hit de verão da história da Itália, e What a Sky, do longa I Delfini, de Francesco Maselli.

“Soube com dor da morte de Nico Fidenco, importante cantor e compositor de trilhas sonoras famosíssimas e canções inesquecíveis. O mundo da cultura se volta com afeto à família e dá o seu adeus a um grande artista italiano”, afirmou o ministro da Cultura do país, Gennaro Sangiuliano, em nota oficial.