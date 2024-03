Morre Steve Harley, líder do grupo britânico Cockney Rebel, aos 73 anos

O líder do grupo de rock britânico Cockney Rebel, Steve Harley, mais conhecido pela música “Make Me Smile (Come Up and See Me)”, morreu aos 73 anos depois de se submeter a um tratamento contra o câncer, segundo informou sua familia neste domingo. Essa conhecida canção, que ainda hoje é ouvida, alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas em 1975.

Morre Steve Harley Foto: Victoria Jones / AP

Harley estava em turnê até recentemente, mas foi forçado a cancelar seus shows restantes para se submeter ao tratamento de um câncer não especificado. Sua filha Greta afirmou hoje, em um comunicado divulgado pelos meios de comunicação locais, que seu pai "morreu pacificamente em casa". "Sabemos que a falta dele será desesperadamente sentida pelas pessoas em todo o mundo", acrescentou, destacando que o coração do artista emanava elementos como "paixão, gentileza, generosidade e muito mais, em abundância".

O músico, natural de Londres, embora vivesse no condado de Essex com a esposa, Dorothy, com quem tinha dois filhos, estava rodeado pela família quando morreu. O grupo Cockney Rebel surgiu no início dos anos 1970 em Londres.

Uma mensagem postada no mês passado no site oficial do cantor dizia que “devido ao tratamento do câncer, Steve não pode se comprometer com nenhum show em 2024″.