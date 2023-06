Morrissey anuncia dois shows no Brasil em setembro; saiba como comprar

O cantor Steven Patrick Morrissey, mais conhecido como Morrissey, ex-vocalista da banda The Smiths, já tem data para retornar ao Brasil. Nesta terça-feira, 20, o músico anunciou que fará dois shows no País.

Morrissey estará no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 27 de setembro e seguirá para o Opera Hall, em Brasília, no dia 30 de setembro. O músico se apresenta com a turnê 40 anos de Morrissey, em que canta desde as músicas do início da carreira, com o The Smiths, até seus últimos lançamentos.

Morrissey se apresentará em São Paulo e em Brasília em setembro. Foto: JF Diorio / Estadão

Dentre as canções que marcaram sua trajetória com o grupo, estão Hand in Glove, This Charming Man e There Is a Light That Never Goes Out. O cantor planeja lançar seu próximo álbum, Without Music The World Dies, em breve.

Morrissey se apresentou pela última vez no Brasil em 2018, quando esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro. O músico também é lembrado pelas opiniões políticas controversas. Em 2019, ele chegou a expulsar dois fãs de um show que fazia em Oregon, nos Estados Unidos, por cartazes que criticavam um partido de extrema-direita britânico apoiado por ele.

Os ingressos para as apresentações do cantor na capital paulista serão vendidos através da plataforma Ticket 360. Para Brasília, as entradas estarão disponíveis no Show Pass. A pré-venda ocorre na próxima sexta-feira, 23, e a venda geral, no dia 30 de junho. Os valores ainda não foram divulgados.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais