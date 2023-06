MP de Berlim abre investigações contra vocalista do Rammstein após acusações de violência sexual

O Ministério Público de Berlim abriu uma investigação para apurar os relatos de agressão sexual pelos quais Till Lindemann está sendo acusado. A notícia foi veiculada nesta quarta-feira, 14, pela imprensa alemã.

Segundo o diário berlinense Tagesspiegel, o vocalista da banda Rammstein é acusado de ter violado a Seção 177 do Código Penal alemão, que trata de agressão sexual e estupro. Ele é suspeito de selecionar jovens que estão nas primeiras filas dos shows do grupo e convidá-las para festas.

Till Lindemann, vocalista do grupo Rammstein Foto: Axel Heimken/EFE

Duas mulheres afirmam que foram submetidas a atos sexuais não consensuais depois que foram drogadas durante tais eventos, o que o grupo nega. De acordo com comunicado divulgado pela AFP, os advogados do artista irão tomar medidas legais contra essas mulheres e os veículos de imprensa que cobriram o caso.

“As alegações feitas foram disseminadas por vários meios de comunicação. Em um grande número de casos, isso levou a denúncias inadmissíveis de suspeitas. Eles não apenas falharam em pesquisar e coletar evidências suficientes, mas também violaram o requisito de relatar de maneira equilibrada e objetiva”, afirmaram os advogados do vocalista, Simon Bergman e Christian Schertz.

No início deste mês, governo da Alemanha solicitou medidas para proteger o público feminino do grupo de heavy metal. A ministra Lisa Paus propôs a criação de áreas de proteção para as mulheres nos shows, assim como a presença de equipes de conscientização para lidar com suspeitas de agressões sexuais.