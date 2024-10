MP diz que morte de Nahim foi acidental e pede arquivamento do caso

Cantor Nahim em sua casa , ele era um dos campeões do programa 'Qual e a Musica' na década de 1980. Foto: Ernesto Rodrigues/Estadão

Ocorrida em 13 de junho deste ano, a morte de Nahim foi considerada acidental pelo Ministério Público. A entidade, que pediu o arquivamento do caso à Justiça, concordou com as conclusões da Polícia Civil, que indicou que o cantor de 71 anos morreu após o consumo de álcool, cocaína e remédios contra a insônia.

Segundo a promotoria, a perícia indicou que Nahim tinha problemas cardíacos e apenas 20% da visão em um dos olhos. O MP e a polícia trabalham com a possibilidade de o cantor ter sofrido um mal súbito após o consumo de drogas e medicamentos, tropeçado na escada e batido a cabeça.