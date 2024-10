Namorada de Liam Payne revela bilhete dado pelo cantor dias antes da morte; leia

Kate Cassidy e Liam Payne Foto: Via Instagram/@kateecass

A namorada de Liam Payne, Kate Cassidy, se pronunciou após uma semana da morte do cantor. Em carta aberta no Instagram, nesta quarta-feira (23), a influenciadora digital revelou seus sentimentos e também deu detalhes de um bilhete dado dia antes pelo cantor, que morreu após uma queda do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Palermo, na Argentina.

Kate contou que, há semanas, ela e o músico se sentaram ao ar livre e manifestaram suas vidas juntos. Ela disse ter mantido o bilhete por perto, embora Liam tenha pedido para ela não olhar. No bilhete, estava escrito: “Eu e Kate nos casaremos dentro de um ano/noivos e juntos para sempre, 444″”. Os números “444″ formam uma sequência associada a proteção e orientação espiritual.

Leia na íntegra a carta de Kate para Liam Payne

PUBLICIDADE “Eu nem sei por onde começar. Meu coração está despedaçado de maneiras que não consigo expressar em palavras. Eu gostaria que você pudesse ver o enorme impacto que teve no mundo, mesmo que pareça tão escuro agora. Você trouxe muita felicidade e positividade para todos - milhões de fãs, sua família, amigos e especialmente para mim. Você é tão incrivelmente amado”. “Você é - porque não posso dizer que era - meu melhor amigo, o amor da minha vida, e todos que você tocou se sentiram tão especiais quanto eu. Sua energia era contagiante, iluminando todos os cômodos em que você entrava”.

“Nada disso parece real e não consigo entender essa nova realidade de não ter você aqui. Estou lutando para descobrir como viver em um mundo sem você ao meu lado. Juntos, voltamos a ser crianças, sempre encontrando alegria nas mais pequenas coisas”.

“Liam, você tinha a alma mais gentil e o espírito mais divertido. Parece que perdi a melhor parte de mim. Não consigo imaginar um dia sem sua risada e amor. Você trouxe tanta luz para minha vida.

Algumas semanas atrás, sentamos ao ar livre em uma linda noite manifestando nossas vidas juntos. Mantenho seu bilhete por perto, embora você tenha me dito para não olhar para ele. Dizia: ‘Eu e Kate nos casaremos dentro de um ano/noivos e juntos para sempre 444.’ Liam, sei que ficaremos juntos para sempre, mas não da maneira que planejamos. Você sempre estará comigo. Ganhei um anjo da guarda”.

Publicidade

“Amarei você pelo resto da minha vida e além, carregando nossos sonhos e memórias comigo aonde quer que eu vá. Para sempre sua, Katelyn, 444″.

Namorada de Liam Payne divulga bilhete dado pelo cantor dias antes da morte dele Foto: Via Instagram/@kateecass

O que se sabe até o momento sobre a morte de Liam Payne?

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira, 16, em Buenos Aires, na Argentina. O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais argentinos La Nación e Clarín. Veja, abaixo, o que já se sabe sobre a morte do artista.

O que aconteceu?

Liam caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Palermo, bairro de Buenos Aires. Segundo informações do jornal Clarín, o músico teria sofrido uma queda de uma altura de 14 metros. Conforme o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um “homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

ARCHIVO - Liam Payne posa ante fotógrafos a su llegada a los British Fashion Awards en London, el 5 de diciembre de 2022. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP, Archivo) Foto: Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP

Causa da morte

Nesta quinta, 17, as autoridades divulgaram uma autópsia preliminar com a causa da morte de Liam Payne. Conforme o Clarín, o cantor morreu por “politraumatismos” e uma “hemorragia interna e externa”. A autópsia também revelou que o artista sofreu morte instantânea.

Alberto Crescenti, chefe do SAME, espécie de SAMU da Argentina, disse ao Clarín que Liam “teve lesões gravíssimas, incompatíveis com a vida, em consequência da queda”. “Ou seja, tínhamos que confirmar a morte, não havia possibilidade de reanimação nem nada”, afirmou. Ele estava com a namorada? Menos de uma hora antes de a morte ser confirmada pela imprensa argentina, o cantor havia postado uma foto em seu perfil do Snapchat. Na imagem publicada, ele aparece ao lado da namorada, Kate Cassidy. Os dois estão em frente a um espelho, com Payne sem camisa e sorrindo. A foto, porém, não havia sido tirada no dia. Dois dias antes da tragédia, Kate publicou um TikTok mostrando que havia retornado para os Estados Unidos. No vídeo, ela explicou o motivo de ter retornado de viagem antes do namorado. “Eu amo a América do Sul, mas odeio ficar em um lugar por tanto tempo. Era para termos ficado por tipo cinco dias e se tornou duas semanas. Eu ficava apenas tipo: ‘Preciso ir para casa’”, disse.

Publicidade

Semanas antes de morrer, Liam foi ao show de Niall Horan, ex-colega de One Direction. Os dois se encontraram nos bastidores da The Show Live On Tour, turnê de Horan que passou por São Paulo e Rio de Janeiro no final de setembro antes de chegar a Buenos Aires. Payne chegou a compartilhar registros do show e uma foto ao lado do amigo.

Investigação

Segundo o Clarín, as autoridades agora aguardam os resultados dos exames toxicológicos, que também foram feitos durante a perícia, para confirmar se Liam estava sob efeito de drogas ou álcool. Ainda conforme o jornal argentino, foram encontrados uma garrafa de champanhe pela metade e outra de uísque, um pó branco que seria cocaína, latas queimadas, papel metálico, um isqueiro e um celular, em que também foram realizadas perícias, no quarto onde o cantor estava hospedado.