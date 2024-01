Nando Reis posta selfie usando apenas uma sunga para comemorar os 61 anos

O cantor e compositor Nando Reis comemorou a chegada dos 61 anos nesta sexta-feira, 12, com uma postagem em que aparece em uma selfie usando apenas uma sunga. Na imagem é possível ver que Nando está em boa forma física.

Nando Reis posta selfie para comemorar 61 anos Foto: Reprodução/ Instagram @nandoreis

Na leganda da foto, Nando escreveu apenas a nova idade: “61″. O músico recebeu os parabéns de famosos no comentários, entre eles, os cantores Paulo Ricardo, Lô Borges. Rod Melim, Otto e Tico Santa Cruz, a cantora Céu e dos atores Dudu Azevedo e Narjara Turetta.

Em janeiro de 2023, quando completou 60 anos, Nando deu uma entrevista ao Estadão. Nela, ele falou sobre o vigor físico e criativo com o qual entrava naquele ano, com muitos projetos, entre eles, o relançamento do álbum 12 de Janeiro e a turnê de reunião dos Titãs.

“Há seis anos não bebo e não uso nada. Sim, usei muito, em excesso. Em alguns momentos, isso tinha uma função associada ao processo de composição. Com o tempo, essas coisas trouxeram seus efeitos colaterais, sobretudo na minha saúde mental. Agora, me julgo mais saudável e mentalmente mais apto do que estava aos 50 anos. Não é uma impressão, é uma constatação. Claro, tem horas em que sinto vontade de me drogar, beber”, disse na época.

Também em 2023, Nando lançou o podcast Lugar de Sonho no qual fez um relato sobre os conflitos na época em que fazia parte do grupo Titãs, que durante o ano passado esteve reunido para um turnê comemorativa.

De acordo com Nando, o sucesso de seu primeiro álbum solo, quando ele ainda fazia parte do grupo, gerou desconforto entre os integrantes.

“Eu arrisco a dizer que música do meu disco solo, Me Diga, fez muito mais sucesso do que qualquer música do Titanomaquia”, diz Nando. “Isso passou a ser um parâmetro incômodo (para os Titãs)”, disse.