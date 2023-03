‘Não gosto de me preocupar com a mídia social’

AP - Kang Daniel é uma das estrelas mais brilhantes do K-pop, mas, com apenas 26 anos, ele já aprendeu que há mais na vida do que luzes brilhantes e restaurantes chiques.

“Gosto de perseguir a felicidade porque, no fundo, o tempo não é eterno… Temos de maximizar a nossa felicidade e ela está quase impressa no meu cérebro”, explicou o cantor de Paranoia e Nirvana. “Há momentos em que tive de fazer algo que não queria porque não tinha dinheiro. Não veio o resultado que eu esperava. Fiquei chocado porque o dinheiro não me traz felicidade.”

Kang Daniel, escolhido pela Forbes Korea como uma das 40 principais celebridades de 2022, está encerrando sua primeira turnê norte-americana, com a parada final em Los Angeles no sábado, 25.

O cantor de K-pop Kang Daniel posa para foto em Nova York Foto: Andy Kropa/Invision/AP

O caminho de Kang Daniel para o estrelato começou em 2017, depois de vencer a segunda temporada do reality show de talentos Produce 101, que levou à formação da boy band de K-pop Wanna One. Ele partiu para a carreira solo dois anos depois. E lançou seu primeiro álbum, The Story, no ano passado.

Kang Daniel, que lutou publicamente contra a depressão e o transtorno do pânico em 2019, diz que a busca pela felicidade não é um desejo fantasioso, mas um modo de vida.

“Muitas pessoas dizem: ‘Ah, sem dinheiro você não é feliz’. Para mim, essas duas coisas são separadas”, disse Kang Daniel, que cresceu ouvindo uma mistura eclética de Green Day, Nirvana, Michael Jackson e Usher. “É por isso que busco a felicidade acima de tudo.”

Em uma entrevista, o ávido fã de Guerra nas Estrelas falou sobre alcançar o público americano, buscar papéis no cinema e as pressões da fama.

Esta é sua primeira turnê nos Estados Unidos. O K-pop é tão grande em todo o mundo. Apresentar-se para os fãs americanos importa?

Os fãs de K-pop estão em todo o mundo, mas a América é muito especial por causa da parada da Billboard. Tem uma longa história e todos no mundo já ouviram falar dela antes. É muito conhecida e ser incluído na lista seria uma honra. E acredito que o público americano tem bons ouvidos para boa música. Então, se eu tivesse mais fãs nos Estados Unidos, eles me dariam mais motivação para trabalhar mais.

Você é considerado uma das celebridades mais influentes da Coreia do Sul. O que isso significa para você?

De uma coisa, tenho certeza: querendo ou não, acho que tenho mais responsabilidade. A Coreia do Sul é o meu país e há muitas estrelas lá. É uma responsabilidade porque eles me reconhecem como uma das celebridades. Então, em tudo o que faço, principalmente a música, sinto que tenho de fazer mais e ser mais criativo.

Você se reuniria com o Wanna One, mesmo que fosse apenas para um projeto ou música especial?

Não é algo que eu possa (planejar) da noite para o dia. Mas claro, estou muito aberto a isso. Então, se houver uma boa chance, eu provavelmente faria isso. Há pouco tempo, em uma cerimônia de premiação, nós nos apresentamos juntos como um grupo, e realmente gostei. Foi muito divertido e pude aprender muito.

Recentemente, você estreou como ator em uma série da Disney+, ‘Rookie Cops: Os Novatos’. Como foi sua experiência como ator?

Foi muito divertido. Um pouco diferente do que eu esperava, mas o processo de aprendizagem foi muito interessante e gostei. Adoro trabalhar em uma série de TV, mas da próxima vez, se houver uma oportunidade, gostaria de fazer um filme porque sempre adorei longas.

O que foi diferente em filmar esse programa de TV e o que você esperava?

A agenda da filmagem! (risos)

O K-pop é um fenômeno global e a maioria dos artistas é muito jovem. Como lidou pessoalmente com a fama?

Podemos dizer que é verdade que as estrelas do K-pop são relativamente jovens em comparação com outros artistas em diferentes cenas e países, mas, honestamente falando, a idade realmente não define o artista. Realmente não faz diferença porque na Coreia dizemos que não há idade (limite) para aprender coisas na educação. Eu realmente não gosto de me preocupar com a mídia social, embora eu tenha uma conta e fique sem olhar para o meu telefone por horas. Quero me comunicar e me inspirar em outras pessoas, mas não preciso de muita informação - apenas a quantidade certa porque quero entender por conta própria, em vez de me comparar com os outros.