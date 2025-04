Foto: Pedro Kirilos/Estadão Entrevista com Chitãozinho Cantor A dupla Chitãozinho & Xororó será a grande homenageada do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, cuja a entrega dos prêmios dos melhores do ano na música está marcada para o dia 4 de junho, no Rio de Janeiro. Será o Ano Chitãozinho & Xororó, como tradicionalmente ocorre no prêmio criado por José Maurício Machline, que está em sua 32ª edição. O nome da dupla foi aprovado - por unanimidade - por um conselho de notáveis da música brasileira, entre eles, Gilberto Gil, João Bosco, Djavan, Ney Matogrosso e Criolo. “Foi uma alegria muito grande”, diz Chitãozinho ao Estadão, em entrevista por vídeochamada. Com mais de 50 anos de carreira, o cantor garante que esse tipo de iniciativa ainda emociona a ele e ao irmão, assim como cada cada apresentação que fazem. “Cada vez que subimos no palco, há sempre uma expectativa se o repertório vai dar certo, se as pessoas vão gostar. Isso nos move, realmente”. José Maurício Machline fala sobre nova fase do Prêmio da Música Brasileira: ‘Me sinto revigorado’ Antes da grande premiação, nesta quarta-feira, 9, o anúncio dos indicados, no prédio do Masp, em São Paulo, vai trazer novos nomes da música brasileira, entre eles, Marina Sena, Juliana Linhares, Agnes Nunes e Jota.pê, interpretando sucessos da dupla sertaneja. Veja mais detalhes sobre como será a noite e novas mudanças no prêmio.

Prova que a música feita por Chitão e Xororó, que rompeu a barreira do rótulo sertanejo, se aproximou da MPB e abriu caminho para o sertanejo pop, conversa perfeitamente com outros gêneros.

Vocês já receberam muitas homenagens - são mais de 50 anos de carreira. E, agora vocês adentram esse espaço que é um prêmio que sempre foi o templo da MPB, embora tenha se aberto nos últimos anos. O que isso significa para a dupla?

Já concorremos várias vezes. Algumas vezes, ganhamos. Outras, não. Eu me lembro muito quando eles homenagearam o Jair Rodrigues. Estávamos na plateia, subimos no palco e cantamos juntos. Então, aí, já percebi que o prêmio estava diferente. Porque é muito legal quando você homenageia um artista que está ali, trabalhando, no palco. É até mais emocionante. É um prêmio que as pessoas se sentem felizes em participar e receber. No ano passado, quando soubemos da reunião do comitê dos organizadores, que fomos escolhidos por unanimidade, com 100% de aprovação, foi uma alegria muito grande.

Ainda há mesmo essa emoção, depois de tanto tempo de carreira?

Cara, tem sim. Na semana passada, estreamos um novo show, um novo repertório, para seguir com essa turnê (Uma História de Sucesso). Estreamos na Expo Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, uma festa muito importante para o agronegócio do Brasil. E foi muito emocionante. Cada vez que subimos no palco, há sempre uma expectativa se o repertório vai dar certo, se as pessoas vão gostar. Isso nos move, realmente.

Criolo, que faz parte do conselho do Prêmio da Música, foi o mais empolgado com a escolha da dupla Chitãozinho & Xororó como homenageada.

O Criolo é um cara muito querido. Soube dos outros artistas ligados à MPB, segmento que tem muito respeito, de muita qualidade musical, que também foram a favor do nosso nome. Graças a Deus a música brasileira é assim, rica.

Mas vocês também são de muito respeito, não? A dupla conseguiu uma conexão com a MPB. Como é que foi esse movimento?

Foi uma coisa muito natural. Começamos a conviver lá atrás, quando gravamos Majestade O Sabiá, com o Jair Rodrigues. Foi por meio dele que conhecemos muitos artistas. Uma outra experiência muito agradável com a MPB foi quando fizemos aquele programa Amigos, na Globo. Nós tivemos a oportunidade, por meio do nosso diretor, Aloysio Legey, de conhecer muitos cantores da MPB que participaram do programa. Uma pessoa que eu lembro muito, que foi lá e cantou super bem conosco, só para citar um, foi o Milton Nascimento.

Vocês têm a consciência de que mudaram o sertanejo ou mudaram o entendimento que as pessoas tinham sobre música sertaneja?

Nós não mudamos a música, nós apenas investimos em qualidade, em fazer com amor, com paixão. Isso fez com que esses artistas entendessem que tinha uma dupla fazendo um trabalho com muito capricho.

O anúncio dos indicados ao Prêmio da Música Brasileira terá cantores de outros gêneros, predominantemente jovens, como a Marina Sena e Juliana Linhares cantando músicas de seu repertório. Essa geração está em um movimento de olhar para o trabalho da dupla...

Para nós é a demonstração total de que a música não tem fronteira. É uma nova geração que está vindo aí e passando adiante aquilo que nós criamos há mais de 40 anos. Não tem dinheiro que pague! A música sempre está pronta!

Na época que você começaram, na década de 1970, tiveram que desbravar o mercado sertanejo. O prêmio agora tem uma marca, o BTG Pactual, apoiando não só a cerimônia, mas apoiando também iniciativas de educação musical e até de estruturação de carreira. O quanto isso é importante?

No começo da nossa carreira, a música sertaneja era um segmento bonito, só que ele não ultrapassava o limite do público. Apenas as pessoas de rádio AM, do interior do Brasil, ouviam. O sertanejo não passava para o outro lado, digamos assim, da música mais popular em geral, da MPB. Com com muita insistência em trabalhar, em viajar e mostrar nossa música, conseguimos mudar isso. Ouvíamos muito o som do Roberto (Carlos) e de outros cantores da música brasileira, e sonhávamos em fazer uma música sertaneja com aquela mesma qualidade. A partir do momento que nós conseguimos, em 1977, por meio de um produtor, o José Homero Béttio, ter melhores condições de gravação, fomos adquirindo o respeito de todos os artistas, não só da música sertaneja, mas da música popular também. Saímos da rádio AM para entrar na FM.

A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó posa ao lado do disco de diamante conquistado pela venda de 1,5 milhão de discos, em 1988 Foto: Sílvio Ricardo Ribeiro/Estadão

Faltava, então, o suporte das gravadoras?

PUBLICIDADE Faltava investimento e reconhecimento das gravadoras, porque os artistas eram muito talentosos, só que não tinham uma direção, principalmente quando iam para o estúdio. Nem todo mundo ganhava bem. Não havia verba para contratar um maestro para escrever cordas e fazer uma produção mais cara. Só víamos isso na música popular brasileira, no sertanejo não existia. Pegávamos uma viola, um violão, um acordeão e, no máximo, um contrabaixo, e fazíamos um disco. Às vezes, o disco ficava até bom, porque isso também é bonito, mas faltava um arranjo mais agressivo, que deixasse a música com mais cara de pop. Chegamos a pedir a rescisão de contrato. Pensamos em mudar de gravadora. Um diretor, então, nos sugeriu o Homero. Aí, Nossa Senhora, nossa vida mudou naquele momento. O mercado de hoje, para quem está no início, é mais fácil ou mais difícil? É mais fácil porque você faz um vídeo, faz um post, uma coisa bacana e, se viralizar, as portas se abrem. Mas, por outro lado, a concorrência é maior e nem todo mundo tem esse cuidado de fazer um trabalho de qualidade.

Chitãozinho e Xororó convidaram Simone Mendes (foto) e Ana Castela para show no Rock in Rio 2024 Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Atualmente, por exemplo, o show da Ana Castela ou do Luan Santana, artistas ditos sertanejos, não é sertanejo. São shows pop. O que isso diz sobre o gênero?

Eu acho isso bacana porque levou uma nova geração para os shows. Você vê na plateia uma juventude gigante cantando a música daquele artista num volume maravilhoso, como um popstar internacional.

Viraram a cara para vocês quando vocês ficaram mais pop?

Alguns conservadores e jornalistas chegaram a nos criticar. Quando gravamos aquela versão mais pop de No Rancho Fundo, que entrou na novela (Tieta, de 1989), reverberou no Brasil inteiro. Alguns tradicionalistas da música falaram que deturpamos a música, que mudamos muito, que a descaracterizamos. Mas nós recebemos a benção da família do Ary Barroso (do autor da música). Fiquei feliz! Acertamos mais uma. Foi um enorme sucesso. Essas questões enriquecem o debate sobre o que é a música e o que é a música. Hoje, somos amigos do Roberto, que é o rei. Nós somos amigos do Caetano, do Gil, do Milton Nascimento, que são as grandes estrelas da MPB.

Mas vocês já estão equiparados a eles. Não sentem isso?

Isso é uma coisa chata. Tudo que é sucesso, às vezes, incomoda algumas pessoas. Mas é muito normal. Foi tão pouco que não atrapalhou em nada. O importante é chegar lá e dar o nosso recado, sentir o retorno da plateia. Quando o público vem junto, não tem resistência. Se a plateia gostou, é o que importa.

Você falou do respaldo de Evidências. É fácil ter o público nas mãos com esse megassucesso. Mas parar o Rock in Rio para ouvir a balada Se Deus Me Ouvisse não é uma tarefa das mais fáceis...

Essa versão de Se Deus Me Ouvisse cresceu muito nos shows, no nosso repertório. Elaboramos um arranjo grandioso, para colocar uma orquestra de 60 pessoas tocando, como foi no Rock in Rio. Tocamos a plateia. Na nossa nova turnê, essa música está colada em Evidências, no final do show. Saímos do palco com a plateia em pé, aplaudindo sempre. É um grande trunfo da nossa apresentação ao vivo.

Chitãozinho & Xororó na estreia do novo, em Campo Grande Foto: Marcelo Brammer

É uma música que exige bastante de vocês vocalmente, sobretudo no final de um show...

Especialmente do Xororó, né? Eu já faço a terça. Então, para mim é mais tranquilo. Fico só melodia, engrossando aquele coral. Mas, o meu irmão, nossa, tem uma facilidade impressionante para chegar no agudo...

Você falou que fica só na terça, mas não menos importante, não?

Trabalhamos muito a nossa voz. Ensaiamos toda semana. Fazemos três, quatro aulas de vocalização para exercitar o músculo vocal e estarmos sempre bem no palco. E, felizmente, está dando muito certo. Eu sei o meu papel ali e o meu irmão sabe o dele também. Fazemos automaticamente. Fechamos o olho e vamos.

É verdade que agora vocês só fazem 20 shows por ano? Estão diminuindo o ritmo?

Eu acho que vai dar um pouquinho mais este ano porque a nossa agenda encheu muito rápido. Começaram a aparecer alguns convites legais e temos essa oportunidade de escolher. Estipulamos 20 daqui para o final do ano, mas vamos acabar fazendo, no máximo, uns 30.

Pouco para uma dupla como Chitãozinho & Xororó, não?

Não, porque temos uma estrutura boa e cobramos um valor significativo para poder pagar bem nossa equipe e todo mundo ficar feliz. Não cantamos pensando que vamos ganhar muito dinheiro. Queremos fazer com vontade de estar no palco. Queremos tempo para viajar, passear e cuidar de algumas outras coisas particulares na vida de cada um.

Isso abre espaço para projetos solos?

Não, não pensamos nisso. Eu agora estou gravando uma música com o meu filho caçula, o Enrico. Vamos lançar uma música muito importante para ele, Casa da Avó, uma canção muito familiar. O Xororó vai participar. Quero aproveitar o tempo para me dedicar os meus filhos. O Alisson, o do meio, já está fazendo shows, tem uma carreira solo. Ele é do country. Tem o jeitão mais caipira, bem parecido comigo.