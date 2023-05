‘NCT Dream’: fenômeno do k-pop anuncia show único no Brasil

O grupo k-pop NCT Dream confirmou que vem ao Brasil em breve. Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle e Jisung vão fazer uma única apresentação, no dia 4 de julho, em São Paulo, no Vibra. A venda dos ingressos começa nesta terça-feira, 16, ao meio-dia, pelo site da Uhuu.

Força importante da indústria sul-coreana, o NCT estreou em 2016 e conta atualmente com 23 cantores divididos em várias unidades. Sete deles, fazem parte do NCT Dream. O grupo é dono de hits como Hello Future, Hot Sauce Fire Truck, Cherry Bomb, Kick It e Love Talk.

NCT é uma sigla para Neo Culture Technology (tecnologia da nova cultura, em tradução livre). O termo descreve o conceito de um grupo musical possuir um número ilimitado de membros divididos em várias subunidades espalhadas por diversas cidades.

O lançamento mais recente dos meninos do NCT Dream foi o álbum especial de inverno Candy, registrando mais de 700 mil cópias vendidas apenas no primeiro dia, segundo o chart coreano Hanteo.

Em janeiro, outra unidade do grupo NCT passou pelo Brasil: o NCT 127.

Continua após a publicidade