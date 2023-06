NCT Dream: Sucesso do k-pop lança single ‘Broken Melodies’; assista ao clipe

O NCT Dream acaba de lançar o single Broken Melodies, pela Virgin Records, que fará parte do terceiro álbum completo do grupo de k-pop, ISTJ. Composto por 10 músicas, o disco será lançado em 17 de julho.

A canção fala das emoções, que vão da preocupação ao medo e ao amor, combinando sons de guitarra distorcida e ricas harmonias vocais no refrão. A letra retrata as dificuldades de um relacionamento de longa distância e a vontade forte de fazer qualquer coisa por quem você ama.

Broken Melodies, que já está disponível em várias plataformas musicais, como iTunes, Apple Music e Spotify, terá uma versão física lançada nos Estados Unidos em 18 de agosto.

Show em São Paulo

Recentemente, o grupo de sete integrantes encerrou sua primeira turnê americana como atração principal, que passou por Newark, Chicago, Atlanta, Houston, Dallas, Los Angeles e Seattle.

As datas nos Estados Unidos fizeram parte da turnê The Dream Show 2: In A DREAM, que continua em julho com uma passagem pela América Latina.

Em 4 de julho, o NCT Dream toca no Vibra São Paulo, em São Paulo.

Sucessos anteriores

Broken Melodies segue o primeiro single em inglês do NCT Dream, Beatbox, que foi relançado em abril — a versão original foi apresentada no segundo álbum completo do grupo.

No ano passado, o grupo de k-pop lançou seu segundo álbum completo, Glitch Mode. O trabalho alcançou mais de dois milhões de encomendas (pre-orders) no dia do lançamento, quebrando o recorde anterior do primeiro álbum, Hot Sauce (1,71 milhão).