Neta de Elis Regina posta vídeo cantando ‘Yellow’, do Coldplay; assista

Rafa acompanhada pelos pais, o cantor Pedro Mariano e a empresária Patricia Fano Foto: Reprodução/Instagram @pedromarianooficial

Rafa Mariano, uma das netas da cantora Elis Regina (1945-1982), postou em seu Instagram na tarde desta segunda-feira, dia 3 julho, um vídeo em que canta e toca um trecho da canção Yellow, um dos sucessos da banda britânica Coldplay.

Rafa é filha do cantor Pedro Mariano, filho do meio de Elis, e neta do pianista e arranjador Cesar Camargo Mariano. Rafa, sempre presente nas apresentações do pai, nunca havia postado um vídeo em que mostrasse tão bem sua vocação para o canto.

Se confirmada a inclinação musical da adolescente para a música, ela será a terceira geração de cantores da família. Além de Pedro, Maria Rita, caçula de Elis, também é cantora. João Marcello Bôscoli, filho mais velho de Elis, é músico e produtor musical. Outro neto de Elis, o filho mais novo de Bôscoli, André, toca piano.

Em suas entrevistas, Elis sempre dizia que Pedro, então com cerca de seis anos de idade, era o mais afinado da família. Pedro se lançou na carreira artística no início dos anos 2000.