Nirvana: Tributo à banda no Brasil terá orquestra e músicos do grupo Seattle Supersonics

Os fãs da banda norte-americana Nirvana poderão sentir um gostinho da energia do grupo em uma apresentação inédita no Brasil. O projeto “Tribute of Nirvana”, com a banda argentina Seattle Supersonics e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo maestro Adriano Machado, anunciou 15 apresentações nas principais cidades do País, entre os meses de setembro e outubro. Em São Paulo, os ingressos custam a partir de R$ 60. Confira a programação completa e os valores do espetáculo ao final da reportagem.

A turnê prepara um espetáculo com os maiores sucessos da banda, tocados em sua versão original. Dentre as canções, o setlist é composto por “Smells like teen spirit”, faixa responsável por levar o primeiro álbum do grupo ao topo das vendas em 1992, “In Bloom”, “Drain You”, “About a Girl”, “Love Buzz”, “Floyd The Barber”, “Molly Lips”, “School”, “Aneurysm”, “Territorial Pissings”, entre outros sucessos.

Cada apresentação terá duração de duas horas e o maestro Adriano Machado trará acordes que darão o tom especial ao tributo. A Seattle Supersonics é formada por Ezequiel Dias, Estevan Molina e Christian Monteiro que já se apresentaram em outros países da América Latina. Após passagem pelo Brasil, a banda segue com a turnê pela Europa e Estados Unidos.

Auge de Nirvana

Até hoje, Nirvana é uma das principais referências do estilo grunge, uma vertente do rock. Em 2020, a pedido dos fãs, o grupo realizou um show beneficente em janeiro para relembrar os tempos de Nirvana. Naquele momento, a apresentação contou com a participação de David Grohl, Krist Novoselic -baixista do Nirvana- e Pat Smear, que tocou com o grupo entre os anos de 1993 e 1994.

A banda encerrou as atividades em 1994, mesmo ano da morte do vocalista Kurt Cobain. Os demais integrantes da banda seguiram carreira na música. O baterista David Grohl se tornou conhecido pela banda Foo Fighters, no qual é vocalista e se dedica até hoje.

Confira a datas e locais da apresentação:

Tour 2023 – TRIBUTE OF NIRVANA – SEATTLE SUPERSONICS E ORQUESTRA SINFÔNICA VILLA LOBOS

04/10 Florianópolis, Santa Catarina – Teatro CIC

05/10 – Curitiba, Paraná – Teatro Positivo

06/10 – Porto Alegre, Rio Grande do Sul – Auditório Araújo Vianna

07/10 – São José dos Campos, São Paulo – Palácio Sunset

8/10 – Poços de Caldas, Minas Gerais – Ginásio Poliesportivo Dr. Arthur De Mendonça Chaves

11/10 – Belo Horizonte, Minas Gerais – Grande Teatro Minascentro

12/10 – Vitória, Espírito Santo – Espaço Patrick Ribeiro

13/10 – São Paulo, SP – Audio

14/10 – Criciúma, Santa Catarina – Teatro Elias Angeloni

14/10 – Tubarão, Santa Catarina – Hangar 737

19/10 – Brasília, DF – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

20/10 – Goiânia, Goiás – Centro de Convenções da PUC Goiás

21/10 – Ribeirão Preto, São Paulo – Centro de Eventos do Ribeirão ShoppinG

27/10 – São JOsé do Rio Preto, São Paulo – Villa Conte

29/10 – Londrina, Paraná – Teatro Marista

Veja a tabela de preços em cada cidade.