Nômade Festival traz Alcione, Seu Jorge e Nando Reis para SP neste fim de semana; veja programação

Começa neste fim de semana o Nômade Festival, com shows de Alcione, Seu Jorge, Nando Reis, Criolo, entre outros nomes. O evento, que acontece no Parque Villa-Lobos, terá, pela primeira vez, dois dias de duração.

A abertura dos portões acontece 12h tanto neste sábado, 20, quanto no domingo, 21. O festival, que teve os ingressos esgotados, contará com dois palcos.

Edição de 2022 do Nômade Festival Foto: Henrique Cabral

O palco Nômade terá a apresentação dos artistas confirmados no line-up, como Liniker, João Gomes e Karol Conká. Já o palco Petra contará com o set de diversos DJs no intervalo dos shows. Veja a programação completa dos shows:

Confira os horários dos shows do Nômade Festival:

Sábado, 20

13h- Mc Tha

14h30- Karol Conká

16h- Nando Reis

17h30- Luedji Luna

19h- Alcione

20h30- Baiana System

Domingo, 21