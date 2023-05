Os Mamonas Assassinas estão de volta - e com novos integrantes: Ruy Brissac (como o vocalista Dinho), Rhenner Freitas (como o baterista Sérgio Reoli), Adriano Tunes (como o baixista Samuel Reoli), Nelson Bonfim (como o tecladista Júlio Rasec) e Beto Hinoto (sobrinho e intérprete do guitarrista Bento Hinoto). Os rapazes assumiram a clássica banda de pop rock brasileira para a turnê Mamonas Assassinas – O filme, que vai percorrer vários estados do Brasil e países da Europa e da América do Norte.

Para Ruy, o sentimento de representar o personagem é de “muita honra, felicidade e gratidão”. “Às vezes paro e penso na grandiosidade que é fazer parte da história de uma banda que deixou um legado tão intenso que impactou a vida de milhões de pessoas. Na responsabilidade de resgatar essa nostalgia representando um artista tão icônico e tão completo como o Dinho”, compartilhou.

Nova formação do Mamonas Assassinas volta aos palcos em turnê pelo Brasil e exterior Foto: Bruno Billi

Já Adriano, contou que relação com a banda é algo desde a infância e também que a própria família dos integrantes oficiais os tratam como se fossem da família.

“Foi uma virada de chave na minha carreira porque foi o primeiro grande musical que fiz. Foram quase dois anos fazendo esse espetáculo e tivemos a oportunidade de conhecer os familiares, temos um carinho especial. Sinto que os Mamonas são também a minha família porque eles nos tratam assim”, disse.

Os Mamonas estão de volta

A primeira apresentação da banda aconteceu em maio, em Salvador. O próximo destino é São Paulo, no dia 07 de junho, em Santos, no dia 11 e no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho. O grupo também já têm shows marcados em Portugal e nos Estados Unidos. O repertório dos shows inclui 31 músicas, como os clássicos Vira-Vira, Pelados em Santos e Robocop Gay, Sabão Crá-Crá, Lá Vem o Alemão e Sábado de Sol, além dos figurinos coloridos e inusitados.

Além da volta da banda, o grupo vai lançar o filme Mamonas Assassinas – O Impossível Não Existe, gravado em Guarulhos, em São Paulo, com previsão de lançamento nas telas para 2024.

O eterno Mamomas Assassinas

Os Mamomas Assassinas surgiram em 1985, mas com o nome de Utopia. A banda seguiu até 1996, quando no auge do sucesso, desapareceram num trágico acidente aéreo retornando de um show.

Os integrantes da banda Mamonas Assassinas, Júlio Rasec (tecladista), Dinho (vocalista), Samuel Reoli (baixista), Bento Hinoto (guitarrista) e Sérgio Reoli (baterista), posam para foto nos bastidores de apresentação da banda em 1995 Foto: Fernando Sampaio/ Estadão

O jatinho que transportava os integrantes do grupo chocou-se com a Serra da Cantareira no fim da noite de sábado, em 2 de março de 1996, a poucos minutos do pouso em Guarulhos, cidade natal dos Mamonas. Morreram os músicos, o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o co-piloto Alberto Yoshihume Takeda e dois assistentes dos artistas, o ajudante de palco Isaac Souto Schuri Lambers e o segurança Sérgio Saturnino Porto.