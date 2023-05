Nova Orquestra apresenta concertos com músicas das bandas Red Hot Chilli Peppers e Backstreet Boys

A Nova Orquestra vai apresentar três concertos na cidade de São Paulo no mês de junho, sob regência do maestro Eder Paolozzi e com 22 músicos no palco do Teatro Bradesco. O repertório vai do pop ao rock, incluindo dois concertos inéditos, com músicas das bandas Red Hot Chilli Peppers e Backstreet Boys, além da volta do show Led Zeppelin in Concert, que lotou casas pelo Brasil em sua primeira edição, em 2019.

A turnê Californication apresenta na íntegra e na ordem original as músicas do aclamado álbum do Red Hot Chilli Peppers, banda formada nos Estados Unidos na década de 1980 e que faz sucesso até os dias de hoje. O concerto do sábado, dia 17, será uma espécie de “esquenta” para os fãs brasileiros, que em novembro contarão com uma turnê do grupo no país. No palco serão interpretadas em versão sinfônica músicas como Around the world, Otherside e Scar Tissue.

No mesmo show, a primeira orquestra 100% pop do Brasil fará homenagem às três décadas do surgimento da banda pop americana Backstreet Boys, com o concerto Everybody. Sob a regência de Paolozzi, diretor artístico do conjunto, os músicos apresentarão ao público canções inesquecíveis como As long as you love me, Quit playing games e I want it that way.

Já no domingo, 18, o rock volta a tomar conta do palco com o show Led Zeppelin in Concert, que já levou milhares de pessoas a casas de shows na sua primeira edição, em 2019. Agora, volta para uma apresentação única, no dia 18 de junho. No palco não faltarão clássicos como Stairway to Heaven, Kashimir, Rock n Roll e outros sucessos do grupo.

“Essa será a primeira turnê da Nova Orquestra com três repertórios, e que repertórios! Duas bandas que amamos, gigantes do rock, e outra que é referência do pop dos anos 1990 e 2000, com tantas músicas inesquecíveis. É uma grande responsabilidade, mas estamos superanimados e temos certeza que serão concertos marcantes”, disse Mateus Simões, sócio-diretor da Agência Olga, criadora da Nova Orquestra.

“O pop e o rock estão no DNA da Nova Orquestra. Isso se demonstra desde a sua formação, ao próprio jeito que nos apresentamos, até a atitude e a forma como esperamos que o público reaja e curta os shows. Vamos fazer um esquenta muito lindo pra turnê do RHCP. É um som bem característico, e vamos traduzi r isso ao máximo com a orquestra. Um dos repertórios mais marcantes que apresentamos foi o tributo ao Led Zeppelin, que trazemos agora de volta. E a boyband mais famosa do mundo, que completa 30 anos em 2023, não poderia faltar em nosso repertório. Esperamos contagiar o público em São Paulo com essas homenagens”, emenda o maestro Éder Paolozzi.

Nova Orquestra é a primeira orquestra 100% pop do Brasil. Foto: Alessandra Tolc / Divulgação

