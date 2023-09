Rolling Stones abrem bastidores de novo álbum ‘explosivo’, 1º de inéditas deles em 18 anos; conheça

THE NEW YORK TIMES - Em 2022, dezessete anos depois de os Rolling Stones lançarem seu último álbum de canções originais, Mick Jagger decidiu que a banda já havia hesitado e procrastinado o bastante. As sessões iam e vinham. As músicas inacabadas estavam se acumulando. Charlie Watts, baterista de longa data e pedra angular rítmica, morreu em 2021, mas a banda continuou em turnê sem material novo.

“Ninguém estava no comando”, lembrou Jagger. “Ninguém estava dizendo: ‘Este é o prazo’”. Então o cantor fez exatamente isso. O resultado é Hackney Diamonds, uma coleção barulhenta, rabugenta e impenitente de novas músicas de uma banda que se recusa a abrandar com a idade.

A partir da esquerda: Keith Richards, Mick Jagger e Ronnie Wood dos Rolling Stones. O novo 'Hackney Diamonds' da banda será lançado em 20 de outubro. Foto: Thea Traff/The New York Times

Para o novo álbum, a parceria de composição às vezes turbulenta de Jagger e Keith Richards encontrou uma maneira de se realinhar. Perto do final das sessões, eles até terminaram de escrever uma música - Driving Me Too Hard - numa sala juntos, como fizeram nos primeiros anos.

“Somos uma dupla estranha, cara”, disse Richards por chamada de vídeo do escritório de seu empresário em Nova York, cercado por produtos e memorabilia dos Stones. Seu cabelo grisalho estava preso numa faixa. Acima dele, a arte da capa emoldurada do álbum Tattoo You, de 1981, com o rosto de Jagger. “Amo muito aquele cara, e ele me ama muito, e vamos deixar por isso mesmo”.

Hackney Diamonds, previsto para 20 de outubro, é ao mesmo tempo uma nova explosão e um resumo. O disco se aprofunda no estilo há muito estabelecido dos Stones: riffs de guitarra vigorosos, os vocais orgulhosamente intemperantes de Jagger, bases de blues e solos de guitarras sempre improvisados.

“Você sabe, é assim - mas talvez pudesse ser assado”, disse Richards. “Sem improvisação, não seria nada, para começo de conversa. Quero dizer, não existem regras para o rock ‘n’ roll. É por isso que ainda está por aí”.

Mix de emoções

Nas novas músicas da banda, Jagger canta sobre frustração, saudade, fuga, resistência e transcendência. Angry, a abertura do álbum, oscila entre a conciliação e a exasperação. A punk Bite My Head Off - que tem Paul McCartney tocando um baixo distorcido e agudo - reage às tentativas de controle de alguém. E a melancólica e country Depending on You lamenta um romance perdido: “Eu estava fazendo amor, mas você tinha seus próprios planos”, canta Jagger.

As músicas são assumidamente orgânicas e tocadas à mão, não quantizadas em computador. Aceleram e desaceleram com um pulso humano. E o álbum honra o status de autoridade da banda, atraindo participações especiais de McCartney, Stevie Wonder, Lady Gaga e Elton John.

Jagger zombou da ideia dos Rolling Stones como instituição. “É só uma banda”, disse ele.

Mas Ronnie Wood, o guitarrista que ingressou em 1975, valoriza as seis décadas de continuidade da banda. “Tem sido minha paixão todos estes anos, manter minha instituição em funcionamento”, disse ele numa entrevista por vídeo de seu apartamento em Barcelona, Espanha. “Quando Mick e Keith brigavam, eu fazia meu melhor para acalmar as coisas - pelo menos fazê-los conversar e ligar os motores de novo”.

O título do álbum vem da gíria londrina. Hackney é um bairro no leste de Londres que há muito tem uma reputação difícil, embora ultimamente tenha ficado mais sofisticado. Wood explicou que “diamantes de Hackney” são pedaços de vidro quebrado dos para-brisas dos carros depois que arrombamentos os deixam, numa palavra, estilhaçados.

“Muitas faixas do álbum têm essa explosão”, disse Wood. “É um álbum bem na cara”.

Senso de urgência

Ao fazer o novo LP, a banda recuperou “um senso de urgência”, disse Jagger via vídeo de Paris, com pinturas da elegante nobreza francesa na parede atrás dele. É claro que os integrantes dos Rolling Stones - Jagger, 80 anos, Richards, 79, e Wood, 76 - não estavam ficando mais jovens.

“Falei para o Keith: ‘Se não tivermos um prazo, não vamos terminar este disco nunca’”, disse Jagger. “Então eu disse: ‘O prazo é o Dia dos Namorados de 2023. E depois vamos sair e fazer uma turnê’. Você sabe, você tem que terminar Exile on Main Street porque tem uma turnê marcada”.

Mesmo sem álbuns novos, os Stones continuaram em turnê nas décadas de 2010 e 2020. A banda às vezes entrava no estúdio para começar as músicas, mas nunca conseguia terminá-las. Enquanto isso, Jagger e Richards acumularam materiais novos em vários estágios, compostos separadamente, mas aguardando toques colaborativos da banda.

Jagger também percebeu, disse ele, que “precisávamos chamar alguém que pudesse estalar o chicote”.

Essa pessoa foi Andrew Watt, que ganhou um Grammy como produtor do ano em 2021. Watt, 32 anos, fez sucessos pop com Miley Cyrus e Justin Bieber e acelerou álbuns de final de carreira de Ozzy Osbourne e Iggy Pop. Watt também é guitarrista e fã dos Rolling Stones e estudou cada faixa do catálogo da banda.

Como produtor, ele estava com “foco nos resultados”, disse Watt. “Eu era o recém-chegado. Então não tinha a bagagem que vem com uma banda que está junta há mais de sessenta anos. As pessoas ali já viveram muitas histórias, especialmente Mick e Keith. Então, a única maneira que consegui pensar na melhor forma de navegar nessas águas foi me movendo bem rápido”.

Depois de anos de sessões inconclusivas e questionamentos autoconscientes, os Stones fizeram Hackney Diamonds naquilo que Richards chamou de “blitzkrieg” - uma questão de meses em vez de anos.

“Trabalhamos rápido, mas a ideia era essa mesmo”, disse ele, acrescentando, com uma gargalhada: “Ainda estou me recuperando”.

O apertado cronograma de gravação deixou as dúvidas de lado, disse Jagger. “Fazíamos quatro ou cinco tomadas. Aí seguíamos em frente”, disse ele. “Então ninguém teve tempo de pensar: ‘Essa música era boa mesmo? Será que deve entrar no álbum?’ Porque fico introspectivo, você sabe. ‘Esta música é tão boa quanto a outra? É parecida com outra que já fiz?’ Depois você vai descobrir tudo isso. Agora vamos seguir em frente”.

Nas sessões de gravação, Watt era um entusiasta e também um ouvinte crítico. O álbum foi feito em Paris, Nova York, Bahamas, Londres e, principalmente, Los Angeles, um ímã conveniente para as estrelas convidadas. Todos os dias no estúdio, Watt usava camisetas da turnê dos shows dos Stones e de suas bandas derivadas, como X-Pensive Winos, de Richards, e New Barbarians, de Wood. Ele também adquiriu equipamentos antigos. Uma guitarra Plexiglas Dan Armstrong, como a que Richards tocou em Midnight Rambler, oferece o riff cáustico de Whole Wide World, enquanto Jagger canta sobre superar as opções ruins, declarando: “Você acha que a festa acabou / mas na verdade está só começando”.

Como se fosse ao vivo

Para os integrantes da banda, a parte mais crucial do som dos Rolling Stones é o que Richards chama de “tecelagem” - a interação dinâmica e em constante mudança entre os instrumentos, especialmente as guitarras. Eles gravaram o núcleo da maioria das músicas juntos no estúdio, tocando como se estivessem no palco. Em quase todas as faixas, Watt colocou as guitarras de Richards à esquerda e as de Wood à direita - o oposto do que um espectador veria, mas a forma como a banda se ouviria no palco. “Queria que ficasse gigante”, disse ele. “Porque eles são maiores que a vida. Eles são os Stones, p... Quando você ouve este álbum, tem que imaginar os Stones tocando num estádio, porque é isso que eles são”.

Wood, que compartilha o emaranhado de linhas de guitarra com Richards e Jagger, disse: “Quando a banda se junta e a mágica começa a acontecer, ninguém sabe aonde vai parar”.

A turnê foi adiada pelo atraso na prensagem do vinil e pelos estádios já reservados para as turnês de Beyoncé e Taylor Swift. Mas o álbum ficou pronto: de fato foi gravado, embora não totalmente mixado, antes de 14 de fevereiro.

Jagger disse: “Acho que nos demos muito bem nesse álbum. É claro que temos divergências sobre como as coisas deveriam ser, mas acho que isso é normal. Às vezes sinto que Keith acha que gosto de tudo rápido demais. Mas sei como é, porque sou um cara do groove”.

Richards também é. “O ritmo é a coisa mais importante da vida”, disse Richards. “Muito do que você ouve não é o que você ouve - é o que você sente. E isso é uma questão de ritmo”.

Ausência de Charlie Watts

O ritmo dos Stones tinha como alicerce Watts, que morreu aos 80 anos. “Teria havido um Rolling Stones sem Charlie Watts, mas sem Charlie Watts não teriam existido os Rolling Stones”, disse Richards.

“Ele era um dos caras mais calorosos que já conheci, muito tolerante com as pessoas. Ele realmente me impedia de matar pessoas. Quando penso no nome dele, começo a chorar. Obrigado por me levar às lágrimas”. Keith Richards sobre Charlie Watts

O último álbum completo de Watts com a banda foi Blue & Lonesome, uma coletânea de covers de blues, em 2016. Mas a bateria de Watts, das sessões com o produtor anterior dos Stones, Don Was, conduz duas músicas em Hackney Diamonds. Uma delas, Live by the Sword, também traz o baixista original e já aposentado dos Stones, Bill Wyman, e o piano de Elton John.

Quando Watts ficou muito frágil para se apresentar, os Rolling Stones continuaram em turnê com um novo baterista: Steve Jordan, que Watts havia recomendado a Richards na década de 1980, quando Richards fundou o X-Pensive Winos.

“Charlie era uma queima de fogos de artifício e Steve é um trem,” disse Wood. “Antes de morrer, Charlie passou o bastão a Steve Jordan, foi um momento muito especial. Estávamos ensaiando em Boston quando Charlie faleceu. Estávamos ensaiando quando soubemos da notícia e tiramos um dia de folga. Aí pensamos: Charlie não iria querer que ficássemos parados, deprimidos e tudo mais. Voltamos direto para a pedra de amolar e continuamos - mantivemos a chama acesa”.

Para os Rolling Stones, Hackney Diamonds é o início da próxima fase da banda. “Com a saída de Charlie, acho que precisávamos deixar uma nova marca com Steve”, disse Richards. “Redefinir a banda foi importante”.

“Não acho que seja o último álbum dos Rolling Stones. Já temos quase três quartos do próximo”. Mick Jagger

Mas o grupo final de músicas de Hackney Diamonds sugere uma história alternativa. Richards canta Tell Me Straight, uma balada introspectiva com voz cansada que contempla finais. “Preciso de uma resposta / Quanto tempo isso pode durar?”, ele canta. “Não me faça esperar / Meu futuro está todo no meu passado?”

Depois vem Sweet Sounds of Heaven, uma música carregada de gospel sobre a música como salvação, com Stevie Wonder nos teclados. “Vamos cantar, vamos gritar / Vamos todos nos levantar orgulhosos / Deixe os velhos acreditarem que ainda são jovens”, cantam Jagger e uma exuberante Lady Gaga, uma voz empurrando a outra até o auge e então, depois de uma pausa, reiniciando o groove como uma jam de estúdio que chega ainda mais alto - um clímax extático para o álbum.

Mas aí vem um epílogo: um dueto de Jagger-Richards no blues de Muddy Waters que deu nome à banda: Rolling Stone Blues. É apenas a voz e a gaita de Jagger e a guitarra de Richards, em tempo real, sem adornos, voltando ao amor pelo blues que os uniu quando adolescentes. Pode ser um pós-escrito da carreira - ou uma reafirmação.

“Foram seis tomadas no total”, disse Watt. “A que foi para o disco é a quarta. E à medida que passavam de uma tomada a outra, eles se aproximavam cada vez mais. Ficavam cada vez mais perto”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU