Nx Zero anuncia show extra no Allianz Parque após ingressos esgotarem em 2 horas

Nesta terça-feira, 16, o Nx Zero anunciou que fará um show extra no Allianz Parque, em São Paulo, após os ingressos para a apresentação marcada para o dia 16 de dezembro esgotarem em menos de duas horas.

O novo show acontecerá em 15 de dezembro. As apresentações vão marcar o encerramento da turnê Cedo ou Tarde, que reúne o grupo novamente após cinco anos longe dos palcos.

Os ingressos para a data extra começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 18, a partir das 12h, no site da Eventim. Os valores permanecem os mesmos, variando entre R$ 50 (cadeira superior meia-entrada) e R$ 1.380 (Experiência VIP II inteira) - confira os valores completos abaixo.

Segundo a equipe da banda, o show final será uma “grande celebração” e contará com “surpresas e atrações que serão anunciadas em breve”. As promessas também valem para a data extra.

A turnê Cedo ou Tarde começa no dia 28 de maio no MITA Festival, que terá um fim de semana no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Em seguida, a banda viaja pelo País até retornar à capital paulista para fechar o ciclo.





Serviço - Nx Zero em São Paulo

Data: 15 de dezembro de 2023

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200

Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Valor de Ingressos:

Pista VIP:

R$ 195 (meia-entrada legal)

R$ 234 (ingresso-social)

R$390 (inteira)

Pista:

R$ 145 (meia-entrada legal)

R$ 174 (ingresso-social)

R$ 290 (inteira)

Cadeira Inferior:

R$ 125 (meia-entrada legal)

R$ 150 (ingresso-social)

R$ 250 (inteira)

Cadeira Superior:

R$ 50 (meia-entrada legal)

R$ 60 (ingresso-social)

R$ 100 (inteira)

Experiência VIP II: Ingresso Pista VIP + R$ 990 (serviço)

R$ 1.185 (meia-entrada legal)

R$ 1.224 (ingresso-social)

R$ 1.380 (inteira)

Experiência VIP I: R$ Ingresso Pista VIP + R$ 250 (serviço)

R$ 445 (meia-entrada legal)

R$ 484 (ingresso-social)

R$ 640 (inteira)

*Pagamento em até 10x