O Brasil já ganhou o Grammy? Relembre artistas que levaram o prêmio

Anitta concorre como artista revelação no Grammy 2023. Ela pode ser a primeira artista do Brasil a ganhar a categoria, mas outros artistas nacionais já levaram a estatueta em outras disputas.

Logo na estreia da premiação, em 1959, Laurindo de Almeida venceu a categoria de Melhor Engenharia de Álbum Clássico com o projeto Duets with the Guitar. Em 1961, voltou a sair vitorioso nas categorias de Melhor Performance Instrumental de Solista sem Orquestra, com The Spanish Guitar of Laurindo e Melhor Performance de Música de Câmara, com Conversations with the Guitar.

Astrud Gilberto venceu como Melhor Performance Pop Feminina, por The Girl From Ipanema. Curiosamente, ela também foi indicada como Artista Revelação, mesma disputada por Anitta em 2023. Ela é esposa de João Gilberto, que levou o Álbum do Ano por Getz/Gilberto em 1965.

Em 1973, o pianista Eumir Deodato levou a categoria de Melhor Performance Pop Instrumental com Also Sprach Zarathustra. Em 1974, ele também concorreu como artista revelação, mas não ganhou.

Bidú Sayão e Heitor Villa-Lobos venceu a categoria Hall da Fama Internacional, com a composição Bachianas Brasileiras nº 5, em 1984.

Há ainda categorias que não são gerais, mas regionalizadas. A de Melhor Álbum de Música do Mundo trouxe outros ganhadores brasileiros, como Sérgio Mendes (1993), Milton Nascimento (1995 e 1998), Caetano Veloso (2000) e Gilberto Gil (2002). A categoria de Melhor Álbum de Jazz Latino premiou Tom Jobim (1996) e Eliane Elias (2016 e 2017).