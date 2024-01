O que está acontecendo com o Spotify? Músicas de Djavan e Roberto Carlos ‘somem’ da plataforma

Quem tentou ouvir músicas da MPB nesta segunda-feira, 29, no Spotify pode ter se estranhado. Sucessos de grandes artistas, como Djavan, Maria Bethânia, Gal Costa e Roberto Carlos, “sumiram” da plataforma de streaming de música.

Nas redes sociais, internautas relatam o caso desde a tarde do domingo, 28. O Estadão entrou em contato com o Spotify para questionar o motivo e um prazo para resolução, mas ainda não obteve retorno. Caso haja, a matéria será atualizada.

Grande parte da discografia de Djavan aparece indisponível no Spotify. Foto: Wilton Junior/ESTADÃO

O problema não se restringiu apenas a cantores brasileiros: o perfil do músico John Lennon também teve diversas canções atingidas. A versão de relançamento do álbum Imagine, um dos principais da carreira do artista, por exemplo, aparece com 40 faixas indisponíveis de 61 presentes na coleção.

Faixas do álbum 'Imagine', de John Lennon, aparecem indisponíveis no Spotify. Foto: Captura de tela/Spotify

PUBLICIDADE Um dos mais atingidos é Djavan, que, inclusive, celebrou 75 anos no último sábado, 27, e teve grande parte da discografia excluída. O álbum Luz, de 1982, que possui alguns dos maiores hits da carreira do cantor, como Sina, Samurai e Açaí, aparece totalmente indisponível. Em nota enviada ao Estadão, a assessoria do cantor informou que tomou conhecimento do caso, mas ainda não sabe o motivo do ocorrido. “Tanto a Luanda Records, gravadora do artista, como gravadoras e parceiros que distribuem suas obras estão apurando com a plataforma de streaming o que pode ter acontecido”, disse.

Álbum 'Luz', de Djavan, aparece totalmente indisponível no Spotify. Foto: Captura de tela/Spotify

Diversos discos de Roberto Carlos, especialmente os que levam o nome do cantor, têm faixas faltando. Das 10 músicas de Roberto Carlos, de 1996, por exemplo, sete não podem ser ouvidas.

Em contato também com a reportagem, a assessoria do artista afirmou que a exclusão teve a ver com uma instabilidade do Spotify que afetou diversos artistas. Segundo a equipe do cantor, o problema logo deve ser resolvido.

Álbuns de Roberto Carlos aparecem com faixas indisponíveis no Spotify. Foto: Captura de tela/Spotify

Gal Costa também teve algumas faixas atingidas, mas em menor escala. Músicas de álbuns como Gal Tropical, de 1979, Profana, de 1984, e Gal Canta Caetano, de 2004, não podem ser ouvidas.

O perfil de Maria Bethânia possui o disco As Canções Que Você Fez Pra Mim, de 1993, um dos mais importantes da carreira, com escassez de músicas. Das 11 faixas do álbum, apenas 3 estão ainda disponíveis na plataforma.

Faixas de 'As Canções Que Você Fez Pra Mim', de Maria Bethânia, aparecem indisponíveis no Spotify. Foto: Captura de tela/Spotify

O Estadão também procurou a Sony e a Universal Music, gravadoras responsáveis por alguns dos álbuns afetados, para explicações, mas igualmente não obteve retorno. A matéria será atualizada caso haja mais informações sobre o ocorrido.

O caso não atinge outras plataformas de streaming de música, como Apple Music e Deezer.