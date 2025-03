O que toca na playlist do rei Charles III? Veja quem são seus artistas favoritos

O rei Charles III revela seus gostos musicais, desde músicas disco até reggae, em um programa que será lançado na próxima segunda-feira, 10, para celebrar o Dia da Commonwealth, segundo um comunicado da Apple divulgado nesta sexta-feira, 7.

PUBLICIDADE No The King’s Music Room, que estará disponível no Apple Music 1, o monarca britânico apresentará uma amostra de seus gêneros musicais favoritos, incluindo disco, reggae e afrobeat. O rei mostrará igualmente a sua devoção pela australiana Kylie Minogue, pelo cantor nigeriano Davido e também por Raye, cantora e compositora britânica de jazz e R&B.

Em sua seleção também aparecem a lenda do reggae Bob Marley e a estrela jamaicana Grace Jones.

O rei Charles III em 4 de março Foto: Rory Arnold/AFP

Nesta lista, apenas aparecem artistas emblemáticos da Commonwealth, uma organização que conta com 56 nações membros, 14 das quais têm Charles III como chefe de Estado.

“Esta é uma forma interessante e inovadora de celebrar o Dia da Commonwealth deste ano”, disse o monarca no trailer.

O programa foi gravado no gabinete do rei no Palácio de Buckingham, onde compartilhou anedotas sobre seus encontros com alguns de seus artistas favoritos.

“Ao longo da minha vida, a música tem significado muito para mim. E sei que também é o caso de muitas outras pessoas”, afirmou Charles III no programa, que irá estrear às 3h de Brasília.

A música “tem esta incrível capacidade de trazer recordações felizes que estão em nossa memória, nos consola em momentos de tristeza e nos transporta a lugares distantes”, acrescentou.

Em 2021, o rei já havia revelado que Diana Ross e Edith Piaf estavam entre suas artistas favoritas.