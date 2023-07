O último show de Elton John: veja fotos de sua despedida dos palcos

Elton John deu adeus dos palcos após seu último show, na Tele2 Arena, em Estocolmo, Suécia, na noite desde sábado, 8. Aos 76 anos, ele encerrou a turnê Farewell Yellow Brick Road, que começou há mais de cinco anos e foi interrompida pela pandemia e por uma cirurgia do cantor.

O artista, que vendeu 300 milhões de discos na carreira, tocou para 6,25 milhões de pessoas nesta turnê,que passou por Europa, América do Norte e Oceania e contou com 330 shows.

Elton John no último show da sua carreira, em Estocolmo, na Suécia, em 8 de julho de 2023, parte da turnê 'Farewell Yellow Brick Road'. Foto: Caisa Rasmussen/AP

Como foi o último show de Elton John

Diante de 30 mil pessoas, Elton John sentou-se ao piano depois das 20h (horário local) e abriu a apresentação com Bennie and the Jets. Na sequência, Philadelphia Freedom e I Guess That’s Why They Call It The Blues.

Ao longo de mais de duas horas, intercalou músicas com momentos em que se levantava do piano, olhava para o público e agradecia aos fãs, assim como aos músicos e à equipe, que incluíam pessoas que lhe acompanharam por mais de 40 anos.

“Quero prestar uma homenagem a esses músicos. São realmente incríveis. São os melhores”, ressaltou. Antes de voltar para o ‘bis’, Elton John exibiu uma mensagem do Coldplay, que se apresentou na mesma noite em Gotemburgo, também na Suécia. Nela, Chris Martin elogiava o astro britânico.

“Foi incrível, não tenho palavras porque ainda não consegui digerir tudo isso”, comentou à AFP Anton Phjonen, um banqueiro finlandês de 25 anos.

* Com informações da agência AFP.