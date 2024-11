Será a 4ª passagem da banda inglesa pelo País. Donos de hits como Wonderwall e Don’t Look Back In Anger, eles estrearam aqui em 1998 e depois vieram em 2001 (para o Rock In Rio), 2006 e 2009.

Na segunda-feira, 4, o grupo já tinha dado indícios do anúncio com uma divulgação na Estação da Sé, no centro da capital paulista, além de ações similares em Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, do Chile, metrópoles que também serão contempladas na excursão sul-americana.