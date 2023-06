Olivia Rodrigo anuncia novo single após hiato de dois anos

Olivia Rodrigo anunciou seu novo single de trabalho nesta terça-feira, 13, através das suas redes sociais. Vampire marca quase dois anos de pausa da artista, que ganhou três Grammy Awards, incluindo Artista Revelação, pelo seu primeiro álbum, Sour.

“Estou muito animada”, escreveu a artista de 20 anos. Na imagem de divulgação, quase toda em preto-e-branco, Olivia posa de perfil com dois curativos roxo no pescoço. O pré-save da música já está disponível e os fãs também podem pré-encomendar um disco ou cd com a primeira versão.