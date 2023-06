Olivia Rodrigo anuncia novo álbum após hiato de dois anos: ‘Muito orgulhosa’; saiba detalhes

A cantora Olivia Rodrigo retornou de um hiato de dois anos e anunciou o sucessor de Sour, álbum que virou um fenômeno em sua carreira, nesta segunda-feira, 26. Guts será disponibilizado nas plataformas de áudio no dia 8 de setembro.

Olivia Rodrigo anunciou um novo álbum, 'Guts', após um hiato de dois anos. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

A notícia foi compartilhada por Olivia no Instagram, em que apareceu em uma foto com a mesma estética roxa de Sour. Ela contou estar “muito orgulhosa” com o resultado do novo disco e descreveu que a composição foi “muito assustadora, divertida e satisfatória”. “Mal posso esperar para compartilhar o álbum com todos vocês”, comemorou.

A artista já havia anunciado uma nova música, Vampire, no último dia 13. Ela também trouxe mais elementos roxos, com dois curativos da cor no pescoço, para a foto de divulgação. Vampire será lançada na próxima sexta, 30.

Sour consagrou Olivia como uma das artistas mais expressivas da nova geração. Pelo álbum, ela recebeu três Grammy Awards, incluindo o de Artista Revelação. O disco trouxe sucessos como Good 4 U, Deja Vu e Driver’s License.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais