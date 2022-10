Ópera sobre Kurt Cobain, em cartaz em Londres, fala do tormento de seus últimos dias

The New York Times - No palco da Royal Opera House, em Londres, a atriz Agathe Rousselle vestia um enorme casaco verde peludo sobre a cabeça enquanto quatro cantores a rodeavam, exigindo dinheiro e favores.

Rousselle estava ensaiando Last Days, uma nova ópera na qual ela representa as últimas horas da vida de Blake, uma estrela do rock que lembra Kurt Cobain, o vocalista da banda grunge Nirvana que se suicidou em 1994. Rousselle também estava usando o estilo de óculos de sol brancos vintage Cobain ficou famoso.

Enquanto Rousselle se escondia sob o casaco, o gerente de palco apareceu, carregando uma espingarda. Esse adereço permanece no palco durante toda a ópera, lembrando o público da tragédia iminente e do custo potencial da fama.

Agathe Rousselle vive Blake, na ópera 'Last Days', em Londres

Last Days, que estreou na sexta-feira, 7, é uma das novas óperas mais ansiosamente esperadas na Grã-Bretanha nesta temporada, tendo esgotado suas primeiras quatro noites. É também uma das mais incomuns, sendo baseada no filme Últimos Dias (2005), de Gus Van Sant, que é em grande parte sem palavras e sem enredo e no qual um personagem parecido com Cobain perambula por uma casa de campo adormecendo, ouvindo música e tentando evitar quem aparece: seus colegas de casa, um gerente, um vendedor de Páginas Amarelas e dois membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Com um libreto escrito pelo artista Matt Copson e o compositor experimental Oliver Leith, ambos criadores de ópera pela primeira vez, o espetáculo tem Rousselle em grande parte resmungando, em vez de cantar. Seus murmúrios são então traduzidos para o público por meio de legendas.

Escolher uma estrela do grunge como personagem central do programa pode surpreender alguns tradicionalistas da ópera, e também pode ser algo divisor para os fãs do Nirvana. Charles R. Cross, jornalista que escreveu uma biografia de Kurt Cobain, disse em uma entrevista por telefone que odiava o filme de Van Sant porque retratava Cobain como um “deprimido e alguém sem vida”, incapaz de agir por si mesmo. “Isso absolutamente não era Kurt Cobain”, disse Cross, acrescentando que uma ópera provavelmente exagerará ainda mais esse retrato.

Continua após a publicidade

Apesar do personagem central da ópera se chamar Blake, “a única razão pela qual as pessoas vão ver isso é por causa da celebridade de Kurt Cobain”, disse Cross.

Durante uma pausa nos ensaios, Copson, que codirige a ópera com Anna Morrissey, comentou que tais críticas interpretavam mal o espetáculo. A ópera não estava tentando dar uma opinião sobre a vida de Cobain ou qualquer resposta sobre o que aconteceu com ele, afirmou, mas colocar questões como: “O que nós, como cultura ocidental, queremos de nossos símbolos?”.

Cobain era um “arquétipo” de estrelas pop que se rebelam contra a sociedade, disse Copson, e depois encontram sua música e estilo cooptados pela cultura dominante e lutam para lidar com as contradições. “A cada poucos anos, temos outro”, disse o escritor, mencionando os rappers Lil Peepque, que faleceu em 2017, e Suco WRLD, morto em 2019. A sociedade fetichiza figuras que vivem perto do limite, acrescentou Copson. “O que queremos dessas pessoas? Precisamos de alguém para ser sacrificado de vez em quando?”.

A ideia de fazer Last Days também teve pouco a ver com Cobain como pessoa, disse Leith, compositor residente da Royal Opera House. Ele queria fazer sua primeira ópera e, depois de conhecer Copson, a dupla falou sobre como ambos adoravam encontrar “mistério e magia” em objetos do cotidiano. Last Days tornou-se um ponto de referência nessas conversas porque todas as ações de Blake, por mais mundanas que fossem, pareciam profundas, considerando seu suicídio iminente. Mesmo quando come uma tigela de cereal, disse Copson, “parece potente”.

A dupla lançou ideias que poderiam capturar o clima do filme até que Leith sugeriu simplesmente adaptá-lo. A ideia de fazer uma ópera com um protagonista que murmura era “uma perspectiva um pouco preocupante”, disse Leith. Mas ele e Copson rapidamente começaram a gostar de como isso lhes permitia brincar com as tradições da ópera. Copson disse que se sentiu como um estranho “sequestrando uma instituição”.

Em um ensaio, o amor da dupla por incorporar o mundano foi pronunciado. Um artista, interpretando um motorista de entrega tentando fazer com que Blake aceitasse um pacote, cantou repetidamente a frase: “Eu só preciso de uma assinatura, por favor, senhor”. Mais tarde, Rousselle se serviu de uma tigela de cereal Lucky Charms, e os sons de pedaços batendo na tigela de porcelana tornaram-se um ritmo saltando pelo auditório.

Continua após a publicidade

A maior parte da apresentação foi ambientada em uma casa em ruínas, um forte contraste com as roupas glamourosas, embora influenciadas pelo grunge, projetadas por Balenciaga. Copson admitiu que Cobain provavelmente não gostaria de estar associado a uma grife de moda tão cara.

Dos envolvidos na ópera, apenas Rousselle era superfã do Nirvana, disse Copson. A atriz, mais conhecida por estrelar o filme Titane (Palma de Ouro em Cannes, em 2021) como uma mulher sexualmente atraída por carros, disse que ouviu a música da banda pela primeira vez quando era adolescente na França. Ela sofreu bullying na escola e um dia uma das garotas populares da escola jogou um CD do Nirvana Nevermind para ela, zombando, “Esse é o tipo de coisa que você esquisita ouviria,” Rousselle lembrou. Quando ela chegou em casa, imediatamente ouviu. “Perdi a cabeça com isso”, disse ela.

Joplin e Amy Winehouse

Alguns anos depois, Rousselle também ficou obcecada por Last Days e, instantaneamente, se inscreveu para se apresentar na ópera, apesar de nunca ter participado de uma (no mês passado, Copson e Leith a levaram para ver uma performance de Salome, de Richard Strauss, que ela odiou. “Não é minha praia”, justificou).

Para se preparar para o papel, Rousselle disse que assistiu a todos os documentários e entrevistas do Nirvana que conseguiu encontrar, mas ainda reforçou que a ópera não era sobre Cobain, mas sobre questões maiores como “tornar-se um mito que vai te matar” e “o absurdo de ser famoso e querer desaparecer quando você for reconhecível por praticamente o mundo inteiro”. A ópera poderia ter sido feita sobre Amy Winehouse ou Janis Joplin e ainda traria os mesmos pontos, acrescentou.

Nos ensaios, houve mais de um momento em que o Blake de Rousselle se tornou mais do que um “arquétipo” unidimensional de um músico condenado. Perto do final, Rousselle se viu sozinha no palco e sentou-se ao lado de uma guitarra elétrica. Ela ligou um amplificador e começou a dedilhar os acordes distorcidos de uma faixa grunge - a única vez que essa música é ouvida na ópera.

Continua após a publicidade

“Eu nunca quero ver o pôr do sol,” ela cantou, queixosa. “Nunca amei tanto a vida.” Enquanto cantava para si mesma, a soprano Patricia Auchterlonie, interpretando uma superfã de Blake e vestida como ela, atravessou o palco, cantando as mesmas palavras em italiano.

Enquanto suas vozes e estilos musicais se misturavam, o elenco e a equipe no auditório ficaram em um silêncio extasiado.