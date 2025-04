Os Garotin, Grelo e Rita Lee estão entre os indicados ao Prêmio da Música Brasileira; veja lista

O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira anunciou na noite desta quarta-feira, 9, os indicados nas 17 categorias da premiação. A cerimônia foi no novo prédio do Masp, em São Paulo, para artistas e convidados, e contou com a participação de Chitãozinho & Xororó, os homenageados deste ano. Essa é a 32ª edição do prêmio criado por José Maurício Machline.

Entre os artistas que receberam um maior número de indicacões estão o trio Os Garotin, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que concorre nas categorias revelação, pop e lançamento pop, e o cantor goiano Grelo (o do hit Só Fé), que aparece nas categorias revelação, romântica e lançamento romântico.

O anúncio dos indicados do Prêmio BTG Pactual de Música Brasileira contou com uma homenagem a Chitãozinho & Xororó Foto: Taba Benedicto/ Estadão

PUBLICIDADE Uma das novidades deste ano foram as novas categorias de música urbana - agora, divididas em rap/trap, reggae e funk. Anitta, um dos nomes mais fortes do funk, no entanto, só aparece na categoria lançamento em língua estrangeira, com o álbum Funk Generation. Ela disputa com nomes como Caetano Veloso, pela gravação da canção francesa La Mer, e Iza, pela versão do standard Cry My River. A categoria MPB, que sempre foi uma marca registrada do Prêmio da Música, olhou para veteranos como Alaíde Costa, Dori Caymmi, João Bosco e MPB4 e para o novato Jota.Pê, ganhador de três Grammys Latinos. Há ainda duas indicações para projetos póstumos. Rita Lee (1947-2023) foi indicada duas vezes pela gravação de Voando, uma versão da canção italiana Nel Blu Dipinto Di Blu. Já Erasmo Carlos (1941-2022) ganhou destaque pelo projeto audiovisual Erasmo Esteves (Tijuca Maluca).

A cerimônia de premiação dos vencedores do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira está marcada para ocorrer no dia 4 de junho, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Anúncio teve homenagem para Chitãozinho & Xororó

A cantora Daíra cantou 'Nuvem de Lágrimas' Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Como é tradição, o Prêmio da Música Brasileira terá um artista homenageado na cerimônia de entrega dos prêmios. Para este ano, os escolhidos foram Chitãozinho e Xororó, cantores que já somam mais de 50 anos de carreira.

No aquecimento para a homenagem, na noite desta quarta-feira, que teve apresentação de Lázaro Ramos, a dupla assistiu a novos artistas da música brasileira revisitando seu repertório. Juliana Linhares cantou Coração Sertanejo; Daíra interpretou Nuvem de Lágrimas; Marina Sena escolheu a guarânia Vá Pra o Inferno com Seu Amor; Jota. Pê ficou com o hit raiz Fio de Cabelo; Mari Jasca cantou a melancólica Fogão de Lenha; Agnes Nunes deu sua versão para Se Deus Me Ouvisse; e Fitti se aventurou em Galopeira - e foi o mais aplaudido da noite.

Coube a Lázaro Ramos anunciar os indicados da edição 2025 do Prêmio da Música Brasileira Foto: Taba Benedicto/ Estadão

No final das apresentações, Lázaro Ramos chamou Chitão & Xororó para o palco para cantar, junto com o elenco, o hit Evidências. “Nossas canções ficaram mais bonitas na voz de vocês”, disse Xororó. “Estou até com vergonha de cantar agora”, afirmou Chitão, arrancando risos da plateia.

O show foi dirigido por Giovanna Machline, filha de José Maurício Machiline. Ela também estará à frente da cerimônia de premiação, em 4 de junho.

Prêmio terá iniciativas para incentivar novos artistas

Uma deles, o o Prêmio da Música Brasileira, que começou como Prêmio Sharp, em 1988, com o novo patrocinador, o banco BTG Pactual, vai proporcionar três ações para incentivar novos nomes da música brasileira.

Um delas, Música é Negócio, será uma plataforma online de ensino para músicos e profissionais do setor com aulas de gestão de carreira, construção de redes de contato, marketing e estratégias digitais, finanças, direitos autorais, contratos, captação de recursos e patrocínios.

Outra frente, batizada de Te Vejo no Palco, vai proporcionar o registro de produtos audiovisuais e fonogramas, com áudio de qualidade e imagens em alta resolução. A seleção será feita por meio de um edital. Batizada de Incubadora de Talentos da Música, a terceira iniciativa vai oferecer mentoria e suporte para captação de recursos, construção de redes de contato, marketing, comunicação, finanças e assessoria jurídica. “Essas iniciativas foram pensadas para ampliar o apoio aos artistas em diferentes momentos de suas trajetórias, oferecendo desde formação e mentoria até oportunidades reais de visibilidade e profissionalização. É um passo fundamental para garantir que a música brasileira siga forte, diversa e protagonista no nosso País”, afirmou Giovanna Machline.

“Invisto meu tempo e meu trabalho para plantar de desenvolvimento de novos artistas. É necessário dedicação e investimento”, disse Machline, no palco.

