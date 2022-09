Os Gilsons sobem ao palco com Gil; confira os shows da semana

Os Gilsons, formado pela união de José, Francisco e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil, respectivamente, são os anfitriões de Love, Love – a Festa, que ocorre neste sábado, 1.º, no Memorial da América Latina, na Barra Funda. O trio chega a São Paulo depois de ser uma das atrações do palco Sunset do Rock in Rio e terá na apresentação a companhia do próprio Gil.

Para a Love, Love, eles prometem um espetáculo diferente do que eles fizeram no festival carioca. “No Rock in Rio tínhamos uma hora cravada para o show. Aqui, vamos explorar mais o repertório, teremos mais liberdade. E, sobre a participação de Seu Gilberto (Gil), é pensar no que ele vai trazer como festa, como astral”, diz José Gil, revelando que o encontro trará os grandes sucessos de Gil.

Outra presença marcante será a da cantora Mariana Aydar. José diz que o trio vai aproveitar a mistura que ela faz da música nordestina com a moderna. Os DJs Luísa Viscardi, Ubunto e Rapha Lima tocarão entre as apresentações da festa, cujo nome Love Love faz referência a uma das faixas do EP que eles lançaram em 2019, com referências do reggae e da música baiana.

O trio Gilsons nasceu em 2018 e ganhou destaque com o single Várias Queixas e, neste ano, lançou o álbum Pra Gente Acordar, com repertório autoral. Logo vieram os convites para festivais, ao lado de outras bandas da nova geração da música brasileira.

“Para a gente é uma grande alegria. Este momento pós-covid trouxe uma efervescência dos contratantes e, principalmente, da energia do público que quer estar nos shows e em festivais com grandes encontros musicais. Estamos ‘botando a cara’ para um público que talvez nunca tinha visto a gente”, acrescenta José.

Sáb. (1º), 14h/22h. Memorial da América Latina. R. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. R$ 240.

Oswaldo Montenegro

O cantor Osvaldo Montenegro Foto: Daniela Santos

O compositor e cantor apresenta show em que acata as sugestões que o público enviou em seu perfil no Instagram. De certo, entre as escolhidas, estarão sucessos como A Lista, Lua e Flor e Bandolins.

Sáb. (1º), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 100/R$ 240.

Sá e Guarabyra

Acompanhada de banda, a dupla apresenta o show Cinamomo, com canções representativas de sua carreira. Na lista estão Dona, Caçador de Mim e Espanhola.

Hoje (30), 21h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 12/R$ 40.

Maria Rita

Maria Rita: ensaio aberto Foto: Gabriel Dias

Os ingressos para a gravação do DVD Samba de Maria, nos dias 7 e 8 de outubro, já estão esgotados. Porém, a cantora fará um ensaio aberto para mostrar ao público músicas como Viu Festejar, O Homem Falou e Tá Perdoado.

5ª (6), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 160/R$ 240.

Sesc Jazz

A quarta edição do festival começa na 4ª (5) com a apresentação da Exploding Star Orchestra que reúne artistas de Nova York, Filadélfia, Chicago, Marfa, Bolonha e São Paulo no Sesc Pompeia. Até o dia 23 de outubro se apresentarão artistas como a Orquesta Afrosinfônica, Susana Baca, Alaíde Costa, Ray Lema Quarteto, entre outros.

Programa e ingressos em sescjazz.sescsp.org.br

Festival Encontro das Tribos

Comemorando duas décadas de existência, o festival reúne mais de 20 artistas nacionais e internacionais. Entre as atrações estão Cypress Hill, Sticky Fingers, Criolo, Djonga, Matuê feat. Teto, Planet Hemp e Racionais MC’s.

Sáb. (1º), 12h. Pavilhão Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.451, Santana. R$ 270/R$ 1mil.

Hit Rock Billy Pops

A banda, que tem entre seus integrantes o músico Chuck Hipolitho, faz o show Best of de tudo com músicas de artistas como Backstreet Boys, Spice Girls, Britney Spears, Paralamas do Sucesso, Shakira, Skank, entre outras.

Sáb. (1º), 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação.

Rock Memory

A banda, na estrada há mais de 40 anos, traz um repertório que celebra clássicos de artistas e bandas como Beatles, Rolling Stones, Queen, U2, Deep Purple e AC/DC.

5ª (6), 21h. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 65.

Banda Sunday

A banda, criada no início dos anos 1970, participou de inúmeras gravações do pop/rock nacional. No show, mostram clássicos internacionais do ABBA, Bee Gees e Beatles, e músicas de Rita Lee, Secos e Molhados, Rádio Táxi e Roupa Nova.

Hoje (30), 20h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação. R$ 90.

Rohma

Radicado no Brasil há 20 anos, o cantor e compositor italiano apresenta a turnê de seu terceiro álbum, que traz a mistura de punk, rock, funk e balada. Letrux e Siso fazem participações especiais.

Sáb. (1º), 23h59. Cabaret da Cecília. Rua Fortunato, 35, Santa Cecília. R$ 20. Reservas em @cabaretdacecilia

Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa: hits do sertanejo Foto: Christina Rufatto/Estadão

A dupla faz show em que mostra os hits que emplacou ao longo da carreira, entre eles, 10%, Medo Bobo e Coração Bandido.

Hoje (30), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 140/ R$ 260.