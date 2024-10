Oswaldo Montenegro adia show por conta de ‘severa infecção nas cordas vocais’

“Oswaldo Montenegro está se recuperando de uma severa infecção nas cordas vocais, com recomendações médicas de não falar pelas próximas horas. Está fazendo uso de fortes medicamentos qu com certeza vão garantir e acelerar o processo de cura”, diz a nota.

Os fãs que já tinham comprado ingresso poderão utilizá-lo no dia do show remarcado, 1.º de novembro de 2024. Quem precisar do reembolso pode contatar a organização pelo e-mail atendimento@bilheteriadigital.com ou pelo telefone (61) 98409-0198.