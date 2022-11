Ouça as melhores músicas do Grammy Latino 2022

Publicidade

A festa do Grammy Latino 2022 ocupou a noite desta quinta-feira, 17, em cerimônia transmitida direto de Los Angeles. Principal premiação internacional elegeu os melhores da música latina em todo o mundo. Um dos destaques foi Jorge Drexler, que venceu no quesito Canção do Ano e Gravação do Ano, ao lado de C. Tangana, com a música Tocarte, cuja letra fala sobre os beijos e abraços que foram interrompidos na pandemia. Conheça essa e outras músicas que foram premiadas.





Fito Paez posa com seus gramofones do Grammy Latino 2022 Foto: John Locher/Invision/AP





O Brasil se firmou com outros artistas sendo premiados durante a noite. Na categoria Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea, Sergio Assad levou o prêmio pela música Anido’s Portrait: I. Chacarera, que está no álbum Legado, que também venceu como Melhor Álbum de Música Clássica. Como Melhor Canção em Língua Portuguesa, Marisa Monte levou a estatueta, ao lado do uruguaio Jorge Drexler, com a música Vento Sardo.

Vale também conhecer as melhores canções do Grammy Latino 2022. Veja a seguir.

Gravação do Ano e Canção do Ano

Tocarte - Jorge Drexler & C. Tangana









Melhor Canção Pop (empate)

La guerrilla de la concordia - Jorge Drexler





Tacones rojos - Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort e Sebastián Yatra





Melhor Canção Urbana

Tití me preguntó - Bad Bunny

Melhor Canção de Rock

Lo Mejor De Nuestras Vidas - Fito Paez





Melhor Canção Pop/Rock

Babel - Carlos Vives & Fito Páez









Melhor Canção em Língua Portuguesa

Vento Sardo - Jorge Drexler & Marisa Monte









Melhor Canção Regional Mexicana

Como Lo Hice Yo Carin León, Matisse, Edgar Barrera





Melhor Canção Alternativa

El día que estrenaste el mundo Jorge Drexler













Melhor Canção Tropical

Mala Marc Anthony, Lenier