Ozzy Osbourne estrela comercial de novo uniforme do Aston Villa; assista

Ozzy Osbourne estrela vídeo promocional do Aston Villa Foto: Reprodução X / Aston Villa

Ozzy Osbourne e Geezer Butler, do Black Sabbath, estrelam comercial do Aston Villa para promover o novo uniforme do time. O vídeo, divulgado nesta terça, 23, mostra Ozzy devidamente trajado com a camisa do Aston, ligando para o colega: “Geezer! Vamos jogar no Villa Park”, diz o vocalista, em referência ao estádio do Aston.

Depois, vários torcedores são “convocados” para jogar pelo time. O técnico Unai Emery e jogadores como Ollie Watkins e Emiliano Martinez também surgem em cena. No final, Geezer Butler interrompe a clássica música da banda, Paranoid, para tocar o hino da Liga dos Campeões. Assista abaixo:

A temporada é especial para o Aston, que retorna para a primeira classe do campeonato europeu após 40 anos. O time também celebra 120 anos em novembro.

Ozzy Osbourne já disse que a faixa A.V.H., com as iniciais do time, é uma homenagem ao Aston - vale lembrar que a banda é de Birmingham, mesma cidade do time.

A.V.H integra o álbum No More Tears, de 1991. Ouça abaixo: