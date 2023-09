Setlist de Pabllo Vittar no The Town: veja músicas que ela vai cantar no show

Pabllo Vittar se apresenta no último dia do festival The Town na tarde deste domingo, 10. O palco da cantora também terá a presença de Liniker e Jupo do Bairro. Confira abaixo o setlist com as músicas que serão tocadas no show.

A drag queen brasileira Pabllo Vittar. Foto: Dado Galdieri/The New York Times

Setlist de Pabllo Vittar no The Town 2023