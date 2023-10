Pai de Alok mostra vídeo de rave minutos antes do ataque em Israel; assista

Juarez Petrillo, o pai do DJ Alok, compartilhou um vídeo do show do DJ Artifex no festival Universo Paralello, do qual é criador, minutos antes do ataque terrorista do Hamas, em Israel, no último sábado, 7.

Nas imagens, é possível ver o público dançando e aproveitando a rave em clima de normalidade. Sobre o vídeo, Petrillo comentou: “Muita força para a tribo. Surreal tamanha barbárie. Gratidão por tanto carinho recebido. Não sei o que falar agora”.

Juarez chegou ao Brasil na quarta-feira, 11. O DJ conseguiu fugir do ataque em Israel e se proteger em um bunker. Alok mostrou o momento do reencontro com a mensagem: “Que alívio poder te abraçar, pai”.