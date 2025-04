Paul McCartney achou que poderia ter ofendido Adam Levine com piada; entenda

Maroon 5 tocou clássicos dos Beatles durante o Grammy 2014, com Paul McCartney na plateia Foto: CBS/Reprodução

Em 2014, o Maroon 5 protagonizou uma homenagem aos Beatles durante a transmissão do Grammy. Na ocasião, a banda de Adam Levine apresentou covers de Ticket to Ride e All My Loving, enquanto Paul McCartney e Ringo Starr assistiam da plateia. Em conversa no programa de rádio de Howard Stern, Levine contou que encontrou com McCartney nos bastidores depois da apresentação e que um gracejo do ex-Beatle levou a uma situação engraçada entre os dois.

“Paul me puxou para perto e disse ‘sabe, nós tocamos melhor’”, contou Levine. “Eu ri e disse ‘não brinca!‘”

PUBLICIDADE Meses depois os cantores se encontraram novamente e McCartney se desculpou pela brincadeira. “Ele disse ‘cara, só quero que você saiba, se [a piada] te incomodou, venho pensando nisso, não quis te insultar nem nada disso’”. Levine disse então que não se incomodou com a brincadeira, reforçando sua admiração pelo ex-Beatle. Confira a apresentação do Maroon 5 no Grammy 2014 abaixo: