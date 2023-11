Paul McCartney anuncia show surpresa no Clube do Choro em Brasília, com ingressos limitados; veja

O ex-Beatle Paul McCartney acaba de chegar no Brasil, mas já causou alvoroço com uma novidade. O músico anunciou um show intimista no Clube do Choro, em Brasília, nesta terça-feira, 28.

O tradicional espaço na capital do País tem capacidade para cerca de 420 pessoas. Um link para compra foi enviado por e-mail para quem já tem entradas para o show do próximo dia 30, no estádio Mané Garrincha.

Os ingressos custavam a partir de R$200 e esgotaram rapidamente. Além disso, não será permitido filmar ou fotografar o show.

Paul McCartney se apresentará na Casa do Choro, em Brasília Foto: Divulgação

Paul McCartney Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Paul McCartney no Clube do Choro

Data: 28 de novembro

Local: Clube do Choro, em Brasília (SDC Bloco G)

Abertura das portas: 16h30

Horário do show: 18h

Será proibida a utilização de celulares e registros fotográficos dentro do teatro. Só será permitido o acesso ao teatro com seu aparelho celular ensacado e lacrado na sacola fornecida.

Shows oficiais da turnê no Brasil

Apesar do show surpresa, a passagem oficial de Paul pelo Brasil começa na próxima quinta-feira, 30, no estádio Mané Garrincha. O músico tem apresentações marcadas até o dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro. Confira as datas: