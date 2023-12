Paul McCartney doa ingressos de pista premium para estudantes de música em Brasília

Depois de surpreender fãs com show intimista no Clube do Choro, em Brasília, Paul McCartney resolveu presentear estudantes de música da Universidade de Brasília (UnB) com ingressos de pista premium para a apresentação que ocorreu nesta quinta-feira, 30, no estádio Mané Garrincha.

A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da UnB. Tudo começou quando a produção do ex-Beatle convidou os alunos para conferirem a passagem de som para a apresentação, que ocorreu no mesmo dia, durante a tarde.

Show do cantor britânico e ex-beatle Paul McCartney na turnê 'Got Back', realizado na noite desta quinta-feira, 30, no estádio Mané Garrincha em Brasília. Foto: Wilton Junior/Estadão

Foram convidados cinco professores e 50 alunos. Os estudantes foram selecionados por meio de um formulário enviado por e-mail pela coordenação do departamento de música da universidade. Quem preenchesse primeiro, garantiria a oportunidade.

O que eles não esperavam é que, mesmo após a passagem de som, ainda receberiam ingressos gratuitos para o show de McCartney. O convite chegou a ser compartilhado por um usuário do X (antigo Twitter) na manhã desta sexta, 1º:

O cantor está no Brasil para realizar oito apresentações em cinco cidades. Além de Brasília, ele fará shows em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Veja as datas:

03/12 - Belo Horizonte, MG - Arena MRV – ESGOTADO

04/12 – Belo Horizonte, MG – Arena MRV – últimos ingressos

07/12 – São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

09/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

10/12 - São Paulo, SP - Allianz Parque - ESGOTADO

13/12 - Curitiba, PR - Estádio Couto Pereira - ESGOTADO

16/12 - Rio de Janeiro, RJ – Maracanã - ESGOTADO

McCartney ainda concedeu uma entrevista ao programa Conversa com o Bial, que vai ao ar nesta sexta-feira, 1º. Na conversa, ele chegou a explicar por que os Beatles nunca vieram ao Brasil. Veja aqui.

Na última terça-feira, 28, o Estadão esteve presente no show intimista que o músico fez de surpresa no Clube do Choro, com cerca de 300 pessoas. Confira aqui como foi.